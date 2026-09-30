Expresidente mexicano López Obrador alista libro para “ayudar” a EE.UU en su “decadencia”

Ciudad de México, 30 sep (EFE).- El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) anunció este miércoles que prepara un libro con propuestas para “ayudar” a Estados Unidos, al considerar que el país vecino enfrenta una “decadencia” que no se resolvería ni “aunque se acabara el fentanilo”, en medio de las crecientes presiones de Washington para que México frene el narcotráfico.

López Obrador reapareció en redes sociales para presentar su nuevo libro, ‘Pueblo’, dedicado a su sucesora, Claudia Sheinbaum, a quien elogió como “la mejor presidenta del mundo”.

A dos años de haber dejado la Presidencia, el expresidente promocionó el libro en un video en redes, mientras abordaba diversos temas políticos y sociales, incluida la relación con Estados Unidos.

López Obrador consideró que el país vecino enfrenta una “decadencia” derivada del gasto bélico, el materialismo y la desintegración familiar.

Ante este panorama, sostuvo que México puede “ayudar”, pues también enfrentó “una decadencia” a la que, dijo, se le dio “la vuelta y se logró una transformación”, en referencia a los cambios impulsados durante su Gobierno bajo el proyecto de la denominada Cuarta Transformación.

“Voy a escribir un libro. El próximo va a ser para hacerles una propuesta porque somos vecinos, somos amigos. Además, si a ellos les va mal, nos va a ir mal a nosotros”, afirmó López Obrador.

Aunque no detalló sobre las propuestas que contendría el libro, el político enfatizó que México es “una potencia cultural” que ha mantenido sus valores “morales” y “espirituales”.

También criticó la estrategia estadounidense contra las drogas y acusó a “sus gobernantes” de no atender las causas del problema mientras “piensan que van a resolver todo con la mano dura”.

“Aunque se acabara el fentanilo, no resolverían el problema porque crearían otras sustancias, como ya ha pasado”, agregó.

El mensaje de López Obrador ocurre en un momento de constantes presiones de Washington sobre México para contener el tráfico de drogas, en especial fentanilo, y de crecientes señalamientos de vínculos entre el gobierno y el crimen organizado.

Apenas el martes, el diario The New York Times reportó que al menos dos agencias estadounidenses analizan señalamientos sobre posibles vínculos de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, con el crimen organizado y el contrabando de combustible, aunque aclaró que no existe una investigación formal en su contra.

Ese mismo día, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a 21 personas y 25 empresas vinculadas con la red de Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, líder del Cartel de Sinaloa, y acusó de una trama de “narcocorrupción” que involucra a políticos y exfuncionarios de Baja California.

‘Pueblo’, publicado por Editorial Planeta, está compuesto por diez capítulos en los que López Obrador aborda la historia política de México desde la Independencia hasta la actualidad, incluida la Cuarta Tranformación, como se le conoce al movimiento político aún en el poder.