Huawei presenta los Mate 90, su nueva generación de móviles de alta gama con chips propios

Pekín, 1 oct (EFE).- La tecnológica china Huawei presentó este jueves su nueva generación de teléfonos de alta gama Mate 90, equipada con procesadores de diseño propio que, según la compañía, mejoran hasta un 31 % el rendimiento respecto a la anterior serie.

“Gracias a la integración vertical de hardware, software, chips y nube, hemos logrado una evolución integral en diseño, rendimiento, fotografía, fiabilidad y experiencia de usuario inteligente”, afirmó Richard Yu, director ejecutivo de Huawei, en declaraciones recogidas en un comunicado.

Esta nueva línea cuenta con cuatro dispositivos: el Mate 90, el Mate 90 Pro, el Mate 90 Pro Max y el Mate 90 RS Ultimate Design, cuyos precios oscilan entre 5.999 yuanes (894 dólares, 789 euros) y 12.999 yuanes (1.938 dólares, 1.711 euros).

Este último modelo y el Pro Max Premium están equipados con el Kirin 9050 Pro, un procesador ya incorporado en el Mate XT 2 -un teléfono plegable en tres partes presentado por Huawei el mes pasado- y que, según la tecnológica, ofrece un aumento de rendimiento del 31 % en comparación a la generación anterior.

Este chip fue desarrollado con la tecnología ‘LogicFolding’, presentada por la compañía en mayo como uno de los pilares de su denominada ‘ley de escala de tau’, con la que propone nuevas vías para desarrollar semiconductores ante los límites físicos y económicos que afronta la reducción continuada del tamaño de los transistores.

La arquitectura reorganiza los circuitos en capas activas apiladas verticalmente y conectadas entre sí, lo que permite acortar las rutas que recorren las señales y aumentar la densidad de transistores sin depender únicamente de acceder a nodos de fabricación más pequeños.

En cuanto a la cámara de los Mate 90, toda la serie viene con ‘True-to-Color 3.0’, que estrena un recubrimiento óptico infrarrojo en todas las distancias focales y, de acuerdo con la tecnológica, mejora un 37 % la precisión general del color y un 62 % la del tono de piel.

El Pro Max cuenta, además, con un teleobjetivo de 200 megapíxeles con sensor grande y estabilización de imagen por hardware que, según Huawei, garantiza “tomas nítidas y estables” incluso por encima de los 20 aumentos.

Respecto a sus capacidades de inteligencia artificial, los dos modelos más avanzados incorporan funciones para contestar llamadas automáticamente, editar fotos de forma intuitiva mediante voz o texto, generar vídeos y sincronizar contenidos de más de 50 aplicaciones.

La presentación se produce mientras China acelera sus esfuerzos por desarrollar una cadena nacional de semiconductores capaz de reducir su dependencia de tecnología extranjera, en medio de los controles impuestos por Washington al acceso del país asiático a chips y equipos avanzados.