La divisa mexicana registra su mayor caída desde 2024 y apunta al fin del ‘superpeso’

La moneda terminó este miércoles el mes alrededor de 18,08 pesos por dólar, después de tocar un mínimo anual de 16,8573 unidades el 4 de septiembre y un máximo de 18,1530 en la última sesión, según el análisis de Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Ciudad de México, 30 sep (EFE).- El peso mexicano cerró septiembre con una depreciación mensual del 6,32 %, la mayor desde junio de 2024, presionado por el endurecimiento monetario y el menor atractivo del diferencial de tipos de interés con Estados Unidos, en lo que podría suponer el fin del fenómeno conocido como el del ‘superpeso’ por la inesperada fortaleza de la divisa local de los últimos meses.

La moneda terminó este miércoles el mes alrededor de 18,08 pesos por dólar, después de tocar un mínimo anual de 16,8573 unidades el 4 de septiembre y un máximo de 18,1530 en la última sesión, según el análisis de Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

El ajuste convirtió al peso en la divisa más depreciada entre los principales cruces durante septiembre, pero todavía es la segunda con menor depreciación en los primeros nueve meses del año.

Siller atribuyó la caída principalmente al cambio de expectativas sobre la política monetaria estadounidense.

La Reserva Federal (Fed) elevó este mes su tasa en 25 puntos básicos, hasta un rango del 3,75 % al 4 %, mientras el Banco de México (Banxico) mantuvo la suya en el 6,50 %.

Así, el diferencial entre ambos países cayó a 250 puntos básicos y podría reducirse aún más si la Fed vuelve a elevar el costo del dinero, debilitando uno de los soportes del llamado ‘superpeso’.

En este sentido, Janeth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex, coincidió en que ese estrechamiento está restando atractivo al llamado ‘carry trade’, que durante buena parte de 2025 y comienzos de 2026 generó demanda por pesos al permitir mayores rendimientos frente a monedas con tasas más bajas.

Quiroz advirtió que ese mecanismo ahora puede operar en sentido contrario: al disminuir el rendimiento adicional, cae el incentivo para mantener posiciones en pesos, mientras un dólar más fuerte y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense añaden presión cambiaria.

No obstante, consideró más preciso hablar de una pérdida de fuerza del fenómeno que del “fin definitivo” del ‘superpeso’.

Por su parte, el economista jefe de BBVA México, Carlos Serrano, también atribuyó la depreciación reciente principalmente a factores externos, pero apuntó soportes la expectativa de continuidad del T-MEC, la disciplina fiscal y una mayor profundidad del mercado financiero doméstico, al considerar que el peso todavía está relativamente fuerte e incluso “sobrevaluado”.

Pese al reciente salto del dólar por encima de 18 pesos, los últimos consensos del Banco de México y Citi México todavía anticipan una apreciación de la moneda mexicana hacia 17,50 pesos por dólar al cierre de 2026.