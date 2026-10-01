“Somos uno de los países que más crecemos y no vamos a descansar hasta que Argentina sea el país con más libertad económica del mundo”, declaró Milei desde París, donde la OCDE celebra la ‘Argentina Week’, un foro económico diseñado para acelerar las inversiones europeas en medio de un drástico programa de austeridad interna.
EFE
Milei: No descansaremos hasta que Argentina sea país con más libertad económica del mundo
Una protesta de Reporteros sin Fronteras contra la visita del presidente argentino, Javier Milei, a Francia. EFE/ Carmen Menéndez
París, 1 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, prometió este jueves “no descansar” hasta que su país se convierta en la nación “con más libertad económica del mundo” y pidió la reelección a finales de año para seguir con el crecimiento económico del país y entrar “en el periodo más próspero” de su historia.