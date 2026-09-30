Perú despliega a 41.000 militares para resguardar las elecciones regionales y municipales

Lima, 30 sep (EFE).- Más de 41.000 militares comenzaron a desplegarse desde este miércoles en Perú para resguardar los locales de votación de las elecciones regionales y municipales, que se realizarán el próximo 4 de octubre, con el fin de elegir a más de 1.800 alcaldes y 25 gobernadores regionales, además de sus respectivos concejales y consejeros.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas enviará 8.300 patrullas militares hacia 10.097 locales de votación, a nivel nacional, y para esa labor utilizarán más de 3.400 vehículos terrestres, 170 vehículos fluviales y 19 aeronaves, entre helicópteros y aviones Twin Otter, según precisó en un comunicado el Ministerio de Defensa.

Además, se usarán drones de la Fuerza Aérea en prevención en distintos distritos de Lima, la capital de Perú que concentra a un tercio de la población total del país.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, declaró que “el voto de los ciudadanos estará resguardado”.

A través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, “se movilizarán 41.000 militares quienes actuarán bajo los principios de estricta neutralidad, disciplina, profesionalismo y respeto al orden constitucional y democrático”, indicó el ministro peruano.

Belaúnde supervisó este miércoles el inicio del desplazamiento de 1.000 efectivos desde la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, en el distrito de Chorrillos, en Lima, una actividad en la que también participaron los altos mandos de los tres institutos castrenses.

El despliegue de los uniformados se extenderá hasta el 6 de octubre y estará a cargo de los comandos operacionales de las Fuerzas Armadas.

Esta operación comprende el empleo de capacidades terrestres, aéreas y fluviales para alcanzar los puntos asignados en todo el territorio y garantizar la presencia del personal militar durante el proceso electoral, indicó el ministerio de Defensa.

Las fuerzas armadas contribuirán a garantizar el libre ejercicio del derecho al sufragio, la protección de los funcionarios electorales durante el cumplimiento de sus funciones y la custodia del material electoral y demás elementos destinados a la realización de la jornada electoral en los locales de votación.

Esta misión encargada al Comando Conjunto se desarrolla en coordinación con los organismos del sistema electoral y el ministerio del Interior.

En el proceso electoral presidencial de abril pasado hubo algunos incidentes de demora en la entrega del material electoral, especialmente en Lima y algunas ciudades del extranjero, que provocó que se extienda, en forma inédita, el horario de votación hasta el día siguiente.

Esas demoras y el hallazgo de material presuntamente manipulado generaron quejas de los candidatos y denuncias contra el entonces jefe del organismo organizador de los comicios, que forzó su renuncia en medio del proceso electoral.