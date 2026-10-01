Seguridad y transición energética regional, ejes de la Semana de la Energía de OLACDE

Santo Domingo, 1 oct (EFE).- La seguridad energética regional, los desafíos de la electrificación y el financiamiento de la transición energética serán algunos de los temas de la XI Semana de la Energía, que la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) celebrará la próxima semana en Santo Domingo.

Esta conferencia de carácter anual, que tiene este año el apoyo del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, se llevará a cabo del 6 al 9 de octubre y reunirá a representantes de gobiernos, empresas, expertos y organismos multilaterales.

La cita en la capital dominicana incluye la LVI Reunión de Ministros de Energía, que tendrá lugar el 8 de octubre, y el IV Diálogo Público-Privado, concebido como un puente directo entre los gobiernos y los inversionistas internacionales.

Además, en el primer Foro Minero-Energético se analizará cómo vincular de manera eficiente los minerales estratégicos con la infraestructura y el desarrollo energético regional.

En este encuentro se expondrán también “los desafíos para avanzar hacia un Plan de Interconexión Eléctrica Regional, las inversiones requeridas y las ganancias económicas de la integración gasífera en nuestro continente”, señaló la OLACDE en un comunicado.

Con ese propósito, habrá mesas de trabajo para “definir la infraestructura, las inversiones y los marcos regulatorios indispensables para profundizar la integración energética regional”.

La agenda sectorial de la XI Semana de la Energía también profundizará asuntos considerados clave de la transición energética, como la mitigación de emisiones de metano en la industria del gas natural, el despliegue de sistemas de almacenamiento con baterías y la inteligencia artificial aplicada a la gestión de redes y como factor de expansión de la demanda eléctrica.

Igualmente se abordará el papel de la energía nuclear en los sistemas eléctricos y los desafíos y oportunidades de los países caribeños, así como la pobreza energética y la optimización de subsidios como parte del debate sobre la accesibilidad y equidad social.

En esta conferencia la OLACDE cuenta con el respaldo, en calidad de coorganizadores, de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la iniciativa europea GET.transform.

El 8 de octubre se hará un acto de reconocimiento a la innovación regional con la entrega del Premio OLACDE a la Excelencia Energética 2026, que este año reunió 155 proyectos procedentes de 21 países en las áreas de energías renovables, eficiencia, descarbonización y educación.

Las actividades preparatorias comenzarán el 2 de octubre con el foro académico ‘Conectando mentes, energizando el futuro’, enfocado en la investigación, la inteligencia artificial y la pobreza energética, mientras que el próximo lunes tendrá lugar el II Encuentro de Juventudes y se presentarán los Libros Blancos de ‘Eficiencia Energética’ y de ‘Minería y Energía’.

La OLACDE, creada en 1973 y cuyo convenio constitutivo ha sido ratificado por 27 países de América Latina y el Caribe, es un organismo intergubernamental de cooperación, coordinación y asesoría técnica que promueve la integración y el desarrollo energético regional. EFE