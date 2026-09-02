El crimen que golpeó a Camilo Séptimo: quiénes eran Jonathan Meléndez y su esposa Ana Paula

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido en la escena musical como Honas, construyó durante más de una década una carrera ligada a Camilo Séptimo, agrupación mexicana de la que fue fundador, tecladista, compositor y productor.

Fuera de los escenarios compartía su vida con Ana Paula Barragán, de 35 años, quien mantuvo un perfil alejado de la exposición pública pese a la trayectoria artística de su esposo.

La historia de ambos adquirió un desenlace trágico el martes 1 de septiembre del 2026, cuando fueron asesinados en su residencia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, junto con su hija de tres años y una joven de 21 años que trabajaba en el hogar.

Ana Paula estaba embarazada. Los primeros reportes periodísticos difieren respecto del período de gestación y lo sitúan entre cuatro y cinco meses.

En la vivienda también fue localizada muerta la mascota de la familia. Un niño de seis años fue encontrado con vida y sin señales de violencia física, según los reportes sobre la investigación. Algunas publicaciones lo identificaron como hijo de la pareja, aunque otras señalaron que ese parentesco no había sido confirmado oficialmente.

Detrás del sonido de Camilo Séptimo

Meléndez tenía 38 años y formó parte de Camilo Séptimo desde sus comienzos.

La agrupación surgió en el 2013 y se consolidó en la escena independiente mexicana con una propuesta que combina rock, indie alternativo, pop y sonidos electrónicos. El grupo fue fundado y encabezado por Manuel Coe Mendoza, Jonathan Meléndez y Erik Vázquez.

Dentro de esa estructura, Meléndez tuvo un papel que trascendió su presencia como tecladista: también fue compositor y productor, y participó en la construcción de las atmósferas electrónicas y el uso de sintetizadores que se convirtieron en elementos característicos de la agrupación.

Camilo Séptimo pasó de presentarse en espacios pequeños a ocupar algunos de los escenarios más importantes de México.

La banda actuó en el Auditorio Nacional, el Teatro Metropólitan, el Lunario del Auditorio Nacional, el Pepsi Center y el Palacio de los Deportes. También participó en festivales como Vive Latino, Pa'l Norte, Coordenada y Machaca, además de presentarse en EE. UU., España y otros países de Latinoamérica.

En mayo último, Camilo Séptimo se presentó nuevamente en el Palacio de los Deportes. Dos días después del concierto, Meléndez publicó un mensaje de agradecimiento a los seguidores del grupo. Esa terminó siendo su última publicación en Instagram antes de su muerte.

Tras conocerse el multihomicidio, la banda recordó públicamente al músico y destacó su trayectoria, su música y los años compartidos con él. También expresó sus condolencias por las muertes de Ana Paula, su hija y Aleyda Romero, quien trabajaba con la familia.

Una vida privada

Mientras Meléndez desarrollaba una carrera pública, Ana Paula Barragán optó por mantenerse fuera de los reflectores.

La información disponible sobre ella es considerablemente menor. Tenía 35 años y sus redes sociales permanecían restringidas al ámbito privado, aunque Meléndez publicó a lo largo de los años algunas fotografías en las que aparecían juntos.

Existen imágenes de la pareja desde al menos el 2016 y otra publicación del músico los muestra juntos en París, Francia, en el 2019. Esos registros permiten establecer que su relación se extendió durante varios años, aunque ambos evitaron convertir su vida familiar en parte de la exposición pública que acompañaba la carrera de Meléndez.

Algunos reportes publicados después del crimen atribuyen a Ana Paula estudios en Ciencias de la Comunicación y experiencia laboral vinculada con producción, publicidad y administración de redes sociales. Sin embargo, otros medios señalan que existe poca información pública comprobable sobre su trayectoria profesional.

La pareja tenía una hija de tres años, quien también murió en el ataque. Ana Paula esperaba otro bebé cuando ocurrió el crimen.

Qué ocurrió en la residencia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México situó el ataque entre las 17.30 y las 19.40 horas del martes 1 de septiembre.

El crimen ocurrió en un departamento del complejo residencial Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Las autoridades recibieron posteriormente la alerta y localizaron en el inmueble los cuerpos de las cuatro víctimas.

Meléndez, Ana Paula, su hija y la trabajadora del hogar presentaban heridas de arma de fuego, según los primeros informes.

La investigación condujo horas después a la captura de dos hombres señalados por su presunta participación en el multihomicidio.

Uno de ellos fue identificado como Diego Sebastián “N”, a quien las autoridades vinculan comercialmente con Meléndez. El segundo detenido fue identificado como Gerardo “N”.

Según las primeras pesquisas, la relación entre Meléndez y uno de los sospechosos habría permitido que los presuntos responsables ingresaran en la residencia sin despertar sospechas. Una de las líneas de investigación apunta a un posible robo.

Los dos hombres quedaron a disposición de las autoridades mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias del crimen y la responsabilidad individual de los sospechosos.

Con información de EFE