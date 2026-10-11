El núcleo del peligroso huracán Simón avanza hacia costas mexicanas con lluvias que podrían ser catastróficas

El núcleo del peligroso huracán Simón, ahora de categoría 4, avanza en paralelo hacia las costas de Jalisco, en el oeste de México, esto luego de que el ciclón cambiara su trayectoria, por lo que sus efectos en la región se prolongarán hasta el lunes 12 de octubre, según informaron este domingo autoridades mexicanas.

Debido al inminente impacto en zonas pobladas, las autoridades alertan por oleaje de hasta 26 pies y marea de tormenta en la costa del Pacífico, pues Simón es considerado un huracán de fuerza mayor.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, suspendió las actividades no esenciales desde Michoacán hasta Sinaloa, y recomendó a la población resguardarse mientras dure la emergencia.

De acuerdo con reportes oficiales, Simón permanece con vientos de hasta 155 millas por hora, lo que convierte en altamente peligroso.

Además, se informó que en las zonas serranas de Jalisco se prevén lluvias de hasta 500 mm, una cantidad considerada potencialmente catastrófica, ya que podrían ocurrir deslaves, derrumbes y crecidas repentinas de ríos.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, detalló en un mensaje a medios que el huracán se encuentra "muy cerca de las costas mexicanas" y se prevé que continúe frente al litoral, a la altura de Cabo Corrientes, Jalisco, hasta el lunes.

El cambio de trayectoria modifica el pronóstico previo, que contemplaba que Simón tocara tierra este domingo.

Sin embargo, las autoridades no descartan que el huracán aún pueda impactar el territorio mexicano durante la jornada.

"Les pedimos no bajar la guardia", enfatizó.

Sheinbaum hace llamado a resguardarse

La presidenta Sheinbaum llamó este domingo a los habitantes de las zonas costeras del Pacífico mexicano a resguardase ante el próximo impacto del huracán Simón, que seguirá generando lluvias extraordinarias y vientos intensos en el oeste del país.

"Ante el próximo impacto del huracán Simón, de categoría 4, exhortamos a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguarda hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado", subrayó Sheinbaum, en un mensaje en X.

La mandataria mexicana informó que continúan las evacuaciones preventivas en zonas de riesgo por deslaves, inundaciones y crecidas de ríos o arroyos.

Finalmente, pidió a la población evitar transitar por la vía pública y atender las recomendaciones de Protección Civil.

Sheinbaum acompañó su mensaje con un mapa de Protección Civil que identifica a 24 municipios de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán donde se suspendieron las actividades no esenciales desde el sábado ante la amenaza del huracán.

Con información de EFE

🚨 ATENTOS AL CAMBIO EN LA TRAYECTORIA DEL HURACÁN SIMÓN🚨 El Centro Nacional de Huracanes ha realizado un nuevo ajuste hacia el oeste en la trayectoria pronosticada de Simón, debido a que varios modelos continúan proyectando que el huracán podría mantenerse alejado de las costas de México. Todavía existe la posibilidad de que Simón toque tierra entre Playa Pérula y Cabo Corrientes durante las próximas 12 a 18 horas. Sin embargo, el nuevo pronóstico también contempla que el huracán continúe desplazándose cerca de la costa antes de entrar a territorio mexicano dentro de 72 a 96 horas. ⚠️ Pequeños cambios en la trayectoria podrían modificar significativamente su intensidad: - Más hacia el este: entraría a tierra y se debilitaría rápidamente por la interacción con las montañas. - Más hacia el oeste: permanecería sobre el océano y podría conservar mayor intensidad durante más tiempo. Se mantiene el aviso de huracán desde Punta San Telmo hasta El Roblito, donde los efectos peligrosos del ciclón ya están ocurriendo. — Huracán Info (@HuracanInfoCo) October 11, 2026

⚠️ AMENAZA HURACÁN SIMÓN COSTAS MEXICANAS Imágenes satelitales muestran el imponente ojo del huracán #Simón, de categoría 4, que se encuentra a solo 105 kilómetros de Manzanillo, #Colima, con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora. El ciclón avanza hacia el noroeste a 7 km/h y mantiene bajo vigilancia por huracán la franja costera desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, ante el riesgo de oleaje peligroso, fuertes vientos y lluvias intensas. — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) October 11, 2026

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