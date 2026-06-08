Elecciones en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez mantienen una cerrada disputa con más del 90% de las actas escrutadas

A las 8.06 horas de este 8 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú informó que se han contabilizado 86,406 actas, en las que la candidata del partido Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, obtiene el 50.076%, equivalente a 8 millones 755 mil 474 votos.

Mientras tanto, Roberto Helber Sánchez Palomino, candidato presidencial de la organización Juntos por el Perú, acumula 8 millones 728 mil 963 votos, lo cual representa el 49.924%.

Hasta el momento, están pendientes 4,848 actas y 1,512 aún no han sido enviadas por el Jurado Electoral Especial (JEE).

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que comenzó el repliegue del material electoral desde los centros de votación hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

A su vez, la Defensoría del Pueblo registró 4,580 incidentes relacionados con boletas marcadas en un promedio de 20 mesas de votación, las cuales fueron sustituidas para evitar afectaciones al proceso electoral.

“Descartamos el uso sistemático de un posible intento de fraude”, afirmó la Defensoría.

🗳️ #JNEFiscaliza el repliegue del material electoral



Estuvimos atentos a la fiscalización del repliegue de material electoral desde los locales de votación hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE / ONPE). #TuVotoSeRespeta #SegundaVuelta #EG2026 pic.twitter.com/3LR6fsV2dY — JNE Perú (@JNE_Peru) June 8, 2026

Dos proyecciones publicadas la noche del 7 de junio vaticinan que la diferencia entre ambos candidatos se reducirá a niveles mínimos a medida que avance el escrutinio, con la posibilidad de que Sánchez incluso adelante a Fujimori.

Los primeros votos escrutados fueron, en su mayoría, de Lima y otras ciudades, donde Fujimori es la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse, junto con los votos del extranjero.

📷𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜́𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗔𝗥𝗧𝗔 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗢́𝗡 𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗠𝗔́𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗨𝗗𝗘



La Defensoría del Pueblo informa que, habiendo revisado su sistema a nivel nacional “Click Electoral” con un reporte de 4,580 incidencias, las cédulas con… pic.twitter.com/ktAZOuZu7t — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) June 7, 2026

En los últimos dos comicios, Fujimori, quien se presenta por cuarta vez a la Presidencia de Perú, estuvo cerca del cargo por apenas 40 mil votos frente a Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Más de 27.3 millones de peruanos fueron convocados a las urnas para escoger quién gobernará el país durante los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política que ha sumado ocho presidentes en 10 años, producto de una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.