Elías Antonio Saca sale de prisión tras cumplir su condena: ¿qué pasará con sus bienes y las multas millonarias?

El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca recuperó su libertad este miércoles 28 de octubre, tras cumplir una condena de 10 años de prisión impuesta por el desvío y lavado de US$300 millones de fondos públicos durante su mandato, entre el 2004 y el 2009.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los bienes, empresas, inmuebles y vehículos vinculados con sus casos de corrupción continuarán bajo la custodia del Estado, conforme a las normas vigentes.

Acciones de la Fiscalía y deudas pendientes con el Estado

La institución detalló que la condena original se dictó mediante un procedimiento abreviado en el 2018, luego de que el exmandatario confesara los delitos cometidos a través de la red de corrupción de Casa Presidencial.

Asimismo, el Ministerio Público aseguró que detectó y frenó un supuesto plan gestado en administraciones pasadas que pretendía lograr la liberación anticipada del exgobernante antes de que cumpliera la mitad de la pena.

Pese a su salida de prisión, el exmandatario mantiene responsabilidades civiles y obligaciones económicas derivadas de sentencias por enriquecimiento ilícito y desvío de fondos.

La justicia determinó multas y devoluciones que superan los US$260 millones por el caso principal de corrupción, además de otros procesos que involucran activos valorados en millones de dólares que pasaron a manos del Estado.

El historial judicial del exmandatario también incluye una segunda condena emitida en septiembre del 2019 por el caso "Transes", en el cual confesó haber entregado sobornos a cambio de información sobre procesos civiles en su contra.

Aunque estas sentencias y los montos pendientes complican su situación patrimonial, las autoridades judiciales ratificaron que el cumplimiento de la pena principal de prisión se completó en el plazo establecido.