Internacional
Elías Antonio Saca sale de prisión tras cumplir su condena: ¿qué pasará con sus bienes y las multas millonarias?
El expresidente Antonio Saca recuperó su libertad tras cumplir 10 años de prisión, pero aún enfrenta obligaciones económicas por casos de corrupción.
El exmandatario salvadoreño, Elías Antonio Saca fue dado en libertad este 28 de octubre tras cumplir 10 años de prisión por desvío de fondos y lavado de activos durante sus años de mandato. (Foto Prensa Libre: EFE)
El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca recuperó su libertad este miércoles 28 de octubre, tras cumplir una condena de 10 años de prisión impuesta por el desvío y lavado de US$300 millones de fondos públicos durante su mandato, entre el 2004 y el 2009.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los bienes, empresas, inmuebles y vehículos vinculados con sus casos de corrupción continuarán bajo la custodia del Estado, conforme a las normas vigentes.
Acciones de la Fiscalía y deudas pendientes con el Estado
La institución detalló que la condena original se dictó mediante un procedimiento abreviado en el 2018, luego de que el exmandatario confesara los delitos cometidos a través de la red de corrupción de Casa Presidencial.
Asimismo, el Ministerio Público aseguró que detectó y frenó un supuesto plan gestado en administraciones pasadas que pretendía lograr la liberación anticipada del exgobernante antes de que cumpliera la mitad de la pena.
Pese a su salida de prisión, el exmandatario mantiene responsabilidades civiles y obligaciones económicas derivadas de sentencias por enriquecimiento ilícito y desvío de fondos.
La justicia determinó multas y devoluciones que superan los US$260 millones por el caso principal de corrupción, además de otros procesos que involucran activos valorados en millones de dólares que pasaron a manos del Estado.
El historial judicial del exmandatario también incluye una segunda condena emitida en septiembre del 2019 por el caso "Transes", en el cual confesó haber entregado sobornos a cambio de información sobre procesos civiles en su contra.
Aunque estas sentencias y los montos pendientes complican su situación patrimonial, las autoridades judiciales ratificaron que el cumplimiento de la pena principal de prisión se completó en el plazo establecido.
#ComunicadoOficial Ante la salida del expresidente Elías Antonio Saca, tras cumplir una condena de una década de prisión, la Fiscalía General de la República considera necesario aclarar a la población los siguientes aspectos: 1. Sobre el proceso judicial y la condena El caso que culminó con la condena del expresidente Elías Antonio Saca fue estructurado durante la gestión del entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, bajo cuya administración también se acordó la pena impuesta. 2. Sobre los bienes vinculados al caso La Fiscalía aclara que los bienes, empresas, inmuebles, vehículos y demás propiedades sujetas a medidas estatales continuarán bajo la custodia del Estado salvadoreño, conforme a las disposiciones legales y judiciales aplicables. 3. Sobre las acciones de la actual administración En el marco de las revisiones internas efectuadas por la actual administración de la Fiscalía, se identificó un plan atribuido al entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, que contemplaba mecanismos legales orientados a permitir que el expresidente Saca recuperara su libertad antes de cumplir íntegramente la condena de una década de cárcel, incluso en un plazo inferior a la mitad de la pena impuesta. Dicho plan fue desarticulado por la actual administración de la Fiscalía General de la República, que adoptó las medidas correspondientes para evitar que se concretara. La Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los intereses del Estado salvadoreño. *Exhortamos a la población a informarse a través de los canales oficiales de la institución, a fin de evitar la difusión de información imprecisa o especulaciones sobre este caso.*— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 28, 2026