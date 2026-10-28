Elías Antonio Saca sale de prisión tras cumplir su condena: ¿qué pasará con sus bienes y las multas millonarias?

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Elías Antonio Saca sale de prisión tras cumplir su condena: ¿qué pasará con sus bienes y las multas millonarias?

El expresidente Antonio Saca recuperó su libertad tras cumplir 10 años de prisión, pero aún enfrenta obligaciones económicas por casos de corrupción.

Valery Velásquez

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Former Salvadoran President (2004-2009) Elias Antonio Saca walks on a courtyard at La Esperanza prison in San Salvador on August 29, 2024. Saca was sentenced in 2018 to a minimum 10-year prison on corruption charges. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)

El exmandatario salvadoreño, Elías Antonio Saca fue dado en libertad este 28 de octubre tras cumplir 10 años de prisión por desvío de fondos y lavado de activos durante sus años de mandato. (Foto Prensa Libre: EFE)

El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca recuperó su libertad este miércoles 28 de octubre, tras cumplir una condena de 10 años de prisión impuesta por el desvío y lavado de US$300 millones de fondos públicos durante su mandato, entre el 2004 y el 2009.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los bienes, empresas, inmuebles y vehículos vinculados con sus casos de corrupción continuarán bajo la custodia del Estado, conforme a las normas vigentes.

Acciones de la Fiscalía y deudas pendientes con el Estado

La institución detalló que la condena original se dictó mediante un procedimiento abreviado en el 2018, luego de que el exmandatario confesara los delitos cometidos a través de la red de corrupción de Casa Presidencial.

Asimismo, el Ministerio Público aseguró que detectó y frenó un supuesto plan gestado en administraciones pasadas que pretendía lograr la liberación anticipada del exgobernante antes de que cumpliera la mitad de la pena.

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Pese a su salida de prisión, el exmandatario mantiene responsabilidades civiles y obligaciones económicas derivadas de sentencias por enriquecimiento ilícito y desvío de fondos.

La justicia determinó multas y devoluciones que superan los US$260 millones por el caso principal de corrupción, además de otros procesos que involucran activos valorados en millones de dólares que pasaron a manos del Estado.

El historial judicial del exmandatario también incluye una segunda condena emitida en septiembre del 2019 por el caso "Transes", en el cual confesó haber entregado sobornos a cambio de información sobre procesos civiles en su contra.

Aunque estas sentencias y los montos pendientes complican su situación patrimonial, las autoridades judiciales ratificaron que el cumplimiento de la pena principal de prisión se completó en el plazo establecido.

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