“Escóndete y no salgas”: la frase que Aleyda Romero habría dicho al hijo del músico de Camilo Séptimo antes de morir

Aleyda Romero Victorio tenía 21 años, estudiaba enfermería y trabajaba al cuidado de los hijos de Jonathan Meléndez, tecladista y cofundador de la banda Camilo Séptimo. La joven murió junto con el músico, la esposa de este y su hija de 3 años durante un ataque ocurrido el 1 de septiembre pasado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Romero era originaria de San Martín Cuautlalpan, en el municipio de Chalco, Estado de México, y era la segunda de tres hermanas. Combinaba sus estudios con el trabajo y contribuía económicamente con su familia.

Durante la semana permanecía con la familia de Meléndez para cuidar a sus hijos y los fines de semana regresaba a su comunidad para reunirse con sus familiares. Llevaba cerca de dos años trabajando con ellos.

Familiares de Romero afirmaron que mantenía una relación cercana con los dos niños que estaban bajo su cuidado: un niño de 6 años y una niña de 3.

Romero fue una de las cuatro personas asesinadas en un departamento de la Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza.

En el lugar también murieron Meléndez; su esposa, Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo, y Sofía, hija de la pareja, de 3 años.

El otro hijo de la pareja, de 6 años, sobrevivió al ataque y fue encontrado posteriormente por las autoridades dentro del inmueble.

Versiones periodísticas señalan que Romero estaba con el pequeño cuando comenzó el ataque y que le habría pedido esconderse y permanecer en una habitación. La joven habría salido después para tratar de ayudar a los demás integrantes de la familia, pero ya no regresó a la habitación, pues también fue ultimada.

Esa secuencia no ha sido confirmada mediante una reconstrucción pública de los hechos por parte de la Fiscalía de México. Por ello, no es posible afirmar que así ocurrió ni establecer con certeza las circunstancias en las que el niño logró sobrevivir.

Sin embargo, la Fiscalía estableció que el ataque ocurrió entre las 17.30 y las 19.40 horas del 1 de septiembre.

Estudiaba enfermería

Además de trabajar como cuidadora de niños, Romero cursaba estudios de enfermería. Sus familiares la describieron como una persona alegre, responsable y trabajadora.

También tenía proyectos familiares. Una de sus hermanas esperaba un bebé y Romero sería la madrina, según publicaciones de medios locales.

Sus familiares la conocían además como “Alexis”, sobrenombre que utilizaban de manera afectuosa.

Después del crimen, sus restos fueron trasladados a San Martín Cuautlalpan, donde familiares, amigos y vecinos acudieron a despedirla en la casa de su abuela.

La familia pidió justicia por el asesinato de la joven y destacó el afecto que mantenía por los niños que cuidaba.

Su tía, Juana Victorio, dijo durante el velorio que Romero quería mucho a los menores y expresó orgullo por la posibilidad de que hubiera protegido al niño que sobrevivió.

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En estos momentos, familiares y amigos dan el último adiós a Aleyda Romero Victorio, la joven que trabajaba con Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, quienes fueron ejecutados en Atizapán, Estado de México.



El cortejo fúnebre realiza el recorrido por calles de San… pic.twitter.com/GrPV4rfAW0 — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 4, 2026

Aleyda Romero, de 21 años, fue velada en el pueblo de San Martín Cuautlalpan, en Chalco, Estado de México. La víctima del multihomicidio en Atizapán de Zaragoza era trabajadora doméstica de Jonathan Meléndez. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo |… pic.twitter.com/1wRFkIHTxh — N+ FORO (@nmasforo) September 4, 2026