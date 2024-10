Estas son las alternativas que busca el abogado de los hermanos Menéndez para liberarlos

Su abogado, Mark Geragos, solicitará a la justicia en una audiencia de hábeas corpus el 25 de noviembre que los hermanos sean sentenciados por homicidio involuntario, informó su equipo de prensa.

Si el juez a cargo del caso falla a favor, los hermanos podrían quedar de inmediato en libertad, debido a haber cumplido más de la condena máxima por este cargo en California que es de 11 años.

Otra alternativa para los Menéndez, cuyo caso ha vuelto a la opinión pública gracias a un documental y a la serie de Netflix “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez”, es obtener una nueva sentencia.

Para abordar esta petición, la justicia ha fijado otra audiencia para el 11 de diciembre.

TONIGHT AT 11 on @NBC10Boston: My one-on-one interview with the Menendez brothers’ attorney Mark Geragos talking about the request for clemency and the resentencing date set for Dec. 11. pic.twitter.com/2ZRPYmCp4i — Priscilla Casper (@PriscillaCasper) October 31, 2024

El fiscal distrital de Los Ángeles, George Gascon, se mostró a favor de esta moción la semana pasada, cuando dijo que pediría al juez que redujera la sentencia de los hombres actualmente condenados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por asesinato.

Days after the Los Angeles County DA asked for a re-sentencing for Erik and Lyle Menendez, their attorney Mark Geragos is asking the governor of California to grant them clemency. @gadinbc reports. pic.twitter.com/A7XohieBYW — TODAY (@TODAYshow) October 30, 2024

Una sentencia menor abriría la posibilidad para que los Menéndez soliciten libertad condicional ante una junta.

Adicionalmente, su defensa formalizó un pedido de clemencia ante el gobernador de California, Gavin Newsom, para Lyle y Erik quienes tienen 56 y 53 años, respectivamente.

La petición también recibió el aval de Gascon, quien envió a Newsom cartas de recomendación al respecto.

October 29, 2024 – Mark Geragos tells TMZ that he will be going for a THIRD legal track – filing a petition for clemency from Governor Gavin Newsom pic.twitter.com/OfhpChXr6O — Voyager (@voyagerdescend) October 30, 2024

“Apoyo firmemente la clemencia para Erik y Lyle Menéndez, que actualmente cumplen penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”, dijo Gascon en un comunicado este miércoles.

Speaking at a press conference Mark Geragos, an attorney for Erik and Lyle Menendez, said he's hopeful the brothers could be freed by Thanksgiving. The brothers shot their father and their mother a total of 14 times during an attack inside their Beverly Hills home in 1989. pic.twitter.com/gNpJc6iRvA — Newsweek (@Newsweek) October 25, 2024

“Han cumplido 34 años, respectivamente, y han continuado sus estudios y trabajado para crear nuevos programas de apoyo a la rehabilitación de sus compañeros de prisión”.

El asesinato en 1989 de José y Mary Louise Menéndez fue objeto de un auténtico frenesí mediático en Estados Unidos.

El juicio de Lyle y Erik, en 1993, se retransmitía diariamente por televisión.

Los fiscales argumentaron que los hombres conspiraron para matar a sus padres y hacerse con una herencia de US$14 millones.

El padre, José Menendez, era un inmigrante cubano que amasó una fortuna y fue director de operaciones del sello discográfico RCA.

La defensa sostuvo que los hermanos eran víctimas de abuso sexual y físico continuo por parte de su padre, y del silencio cómplice de su madre, por lo que estallaron después de años de sufrimiento.

Los hermanos, que tenían 18 y 21 años, no fueron condenados en primera instancia porque el jurado no llegó a un veredicto unánime.

Un segundo juicio en el que el juez se negó a examinar elementos relacionados con agresión sexual concluyó en 1996 con su condena a cadena perpetua por asesinato premeditado.