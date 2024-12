Fallece Isak Andic, fundador de Mango, en un accidente de montaña 

La noticia fue confirmada el sábado 14 de diciembre por la empresa a través de un comunicado en el que expresaron su profundo pesar por la pérdida de su presidente no ejecutivo y líder visionario.

Andic, nacido en Estambul en 1953 y trasladado a Barcelona a los 14 años, fue un hombre con una visión clara y una incansable pasión por el negocio. A lo largo de su carrera, cultivó una reputación de líder estratégico y un modelo a seguir para emprendedores en todo el mundo.

Según el CEO de Mango, Toni Ruiz, Andic "dedicó su vida al proyecto de Mango, dejando una huella imborrable gracias a su visión estratégica, liderazgo inspirador y compromiso con unos valores que impregnaron la compañía".

El fundador de Mango era reconocido también por su carácter amable y sencillo, siendo muy celoso de su vida privada. No obstante, su legado va más allá de la empresa que creó, ya que también desempeñó un papel activo en diversas organizaciones empresariales y culturales en España, como presidente del Instituto de Empresa Familiar y miembro del consejo de la Fundación Museo del Prado.

Isak Andic fundó Mango en 1984 en el Paseo de Gracia de Barcelona, con el sueño de revolucionar la moda femenina en España. Desde su primera tienda, la marca experimentó un crecimiento vertiginoso y hoy se ha consolidado como un gigante internacional de la moda, con presencia en más de 120 países y casi 2.800 tiendas en todo el mundo. Según lo recogen medio nacionales, en Guatemala, Mango inauguró su primera tienda en el año 2009.

Mango, que en sus inicios se centró en la moda femenina, posteriormente amplió su oferta con Mango Man, Mango Kids y Mango Home, diversificando su mercado y consolidando su presencia global.

It is with deep regret that we announce the unexpected death of Isak Andic, our non-executive Chairman and founder of Mango, in an accident that occurred this Saturday.

Isak has been an example for all of us. He dedicated his life to Mango, leaving an indelible mark thanks to his… pic.twitter.com/lWoayEcXEh