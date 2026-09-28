Fuga de depredador sexual en San Diego: así escapó un hombre de 69 años que era vigilado con GPS

Las autoridades de Rancho Bernardo, San Diego emitieron una alerta urgente a la población tras la fuga de Merle Wakefield, un depredador sexual considerado violento que logró escapar de la supervisión de las autoridades mientras se encontraba trabajando en la zona de Rancho Bernardo durante la madrugada.

Medios internacionales como NBC Sand Diego, informaron que el escape ocurrió de manera sigilosa cuando el dispositivo de rastreo por GPS de Wakefield, de 69 años, activó repentinamente el "modo de manipulación" alrededor de las 3:30 a.m.

Wakefield estaba bajo el programa de Libertad Condicional Supervisada de California y era monitoreado de cerca por la organización Liberty Health Care (LHC). Tras recibir la señal de alerta, el personal de la institución se desplazó de inmediato al lugar de trabajo, donde descubrió que el equipo de geolocalización había sido retirado y que el prófugo ya había desaparecido sin dejar rastro.

Tras confirmarse la violación a las restricciones de su libertad condicional, las agencias de seguridad desplegaron una búsqueda activa y recordaron el historial delictivo del sujeto, quien fue condenado en 1980 y 1991 por delitos graves como violación mediante el uso de la fuerza y actos lascivos con una menor de 14 años.

Las autoridades detallaron que Wakefield mide 5 pies y 10 pulgadas, pesa 230 libras y tiene ojos color café, por lo que emitieron una estricta advertencia a la ciudadanía para que no intente acercarse ni contactarlo en caso de avistarlo, solicitando reportar cualquier información de inmediato al número de emergencia9-1-1.

Cabe destacar que Wakefield se encontraba bajo la clasificación de Depredador Sexual Violento (SVP) tras haber sido liberado condicionalmente del Hospital Estatal Coalinga, un estatus que requería estrictos esquemas de seguridad y vigilancia continua las 24 horas por parte de la empresa contratada.

Su evasión ha reavivado las críticas de líderes locales sobre la efectividad de los protocolos de custodia para convictos de alto riesgo, mientras la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego mantiene un operativo masivo de búsqueda en toda la región.

*Con información de EFE