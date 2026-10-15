Hombre armado desata el terror en escuela de Oregón: reportan cuatro fallecidos, entre ellos tres menores

Un tiroteo registrado este jueves 15 de octubre del 2026 en la Escuela Primaria Silver Rail, en la ciudad de Bend, Oregón, Estados Unidos, dejó varios heridos, entre ellos niños, mientras que el presunto responsable murió tras recibir disparos de las autoridades, según información difundida por medios locales.

El incidente provocó una situación de emergencia en el establecimiento educativo, donde las autoridades recibieron reportes sobre la presencia de un hombre armado y un tiroteo que dejó personas heridas.

De acuerdo con los primeros informes divulgados por medios estadounidenses, al menos dos personas, entre ellas un menor de edad, fueron trasladadas a un hospital local para recibir atención médica.

Sin embargo, las autoridades no habían precisado la gravedad de las lesiones ni el número total de víctimas relacionadas con el ataque.

La información difundida por Fox News señala que había niños entre las personas afectadas por el tiroteo, aunque los reportes iniciales no permiten establecer cuántos menores resultaron heridos.

La Policía confirma la muerte del sospechoso

La directora de comunicaciones del Departamento de Policía de Bend, Sheila Miller, informó a la prensa que el presunto responsable del tiroteo murió tras recibir disparos de las autoridades.

Según los reportes de medios locales, la intervención policial ocurrió durante una situación en la que se alertó sobre la presencia de un tirador activo en la Escuela Primaria Silver Rail.

Los primeros informes señalan que el sospechoso fue abatido por agentes policiales. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre su identidad ni las circunstancias específicas del enfrentamiento.

Tampoco se ha establecido cómo ingresó el hombre armado al establecimiento educativo ni qué ocurrió antes de los disparos.

Reportan más fallecidos

Las autoridades han actualizado la situación respecto al tiroteo en Oregón, y han confirmado al menos cuatro fallecidos, entre ellos tres menores de edad y un adulto.

CNN citó las declaraciones de la portavoz de comunicaciones del departamento de policía de la cuidad de Bend, Sheila Miller, quien afirmó que el tirador fue abatido, pero se desconoce quien fue el responsable.

La portavoz confirmó previamente que hubo "varias víctimas" relacionadas con este suceso, aunque no especificó detalles sobre su estado, y que al menos dos personas fueron hospitalizadas relacionadas con este suceso.

BREAKING: Federal law enforcement officials have confirmed that several people have been killed at Silver Rail Elementary in Bend, Oregon, and the suspect is dead. Bend PD's Sheila Miller: "We don't have a number at this point. We know children are among the victims." At least two people were taken to St. Charles. Police got a p.m. call about a shot into a car, arrived in minutes, and the shooter was already down inside. Miller said it "may have been a bystander" that took out the suspect. — Andrew Kolvet (@AndrewKolvet) October 15, 2026

Bend Oregon police say multiple victims at Silver Rail Elementary. Victims include children. Evacuations are taking place. A parent shot the shooter down. https://t.co/U7Yk2SKCJM — World Source News (@Worldsource24) October 15, 2026

BREAKING: Children are among two victims transported to the hospital following reports of an active shooter at Silver Rail Elementary School in Oregon. Police now confirm the shooter is dead. The victims' conditions are unknown at this time. Download the FOX News app to follow this developing story: https://t.co/ISpW9FcyGB — Fox News (@FoxNews) October 15, 2026

Retired NYPD Chief of Detectives Bob Boyce and former FBI special agent Brad Garrett break down the latest details on the shooting at an Oregon elementary school that left multiple people, including children, injured, according to authorities. https://t.co/ah5aOdHnSt https://t.co/4XEfzF5g0C — ABC News (@ABC) October 15, 2026

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