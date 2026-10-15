Hombre armado desata el terror en escuela de Oregón: reportan cuatro fallecidos, entre ellos tres menores

Internacional

Hombre armado desata el terror en escuela de Oregón: reportan cuatro fallecidos, entre ellos tres menores

Un tiroteo en una escuela primaria de Bend, Oregón, dejó dos personas hospitalizadas. El sospechoso murió baleado.

y

|

time-clock

Agentes de la Policía se movilizan hacia la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregón, tras el reporte de un tiroteo que deja varias víctimas, incluidos niños. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de video publicado por @Worldsource24)

Agentes de la Policía se movilizan hacia la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregón, tras el reporte de un tiroteo que deja varias víctimas, incluidos niños. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de video publicado por @Worldsource24)

Un tiroteo registrado este jueves 15 de octubre del 2026 en la Escuela Primaria Silver Rail, en la ciudad de Bend, Oregón, Estados Unidos, dejó varios heridos, entre ellos niños, mientras que el presunto responsable murió tras recibir disparos de las autoridades, según información difundida por medios locales.

El incidente provocó una situación de emergencia en el establecimiento educativo, donde las autoridades recibieron reportes sobre la presencia de un hombre armado y un tiroteo que dejó personas heridas.

De acuerdo con los primeros informes divulgados por medios estadounidenses, al menos dos personas, entre ellas un menor de edad, fueron trasladadas a un hospital local para recibir atención médica.

Sin embargo, las autoridades no habían precisado la gravedad de las lesiones ni el número total de víctimas relacionadas con el ataque.

La información difundida por Fox News señala que había niños entre las personas afectadas por el tiroteo, aunque los reportes iniciales no permiten establecer cuántos menores resultaron heridos.

La Policía confirma la muerte del sospechoso

La directora de comunicaciones del Departamento de Policía de Bend, Sheila Miller, informó a la prensa que el presunto responsable del tiroteo murió tras recibir disparos de las autoridades.

Según los reportes de medios locales, la intervención policial ocurrió durante una situación en la que se alertó sobre la presencia de un tirador activo en la Escuela Primaria Silver Rail.

Los primeros informes señalan que el sospechoso fue abatido por agentes policiales. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre su identidad ni las circunstancias específicas del enfrentamiento.

Tampoco se ha establecido cómo ingresó el hombre armado al establecimiento educativo ni qué ocurrió antes de los disparos.

Reportan más fallecidos

Las autoridades han actualizado la situación respecto al tiroteo en Oregón, y han confirmado al menos cuatro fallecidos, entre ellos tres menores de edad y un adulto.

CNN citó las declaraciones de la portavoz de comunicaciones del departamento de policía de la cuidad de Bend, Sheila Miller, quien afirmó que el tirador fue abatido, pero se desconoce quien fue el responsable.

La portavoz confirmó previamente que hubo "varias víctimas" relacionadas con este suceso, aunque no especificó detalles sobre su estado, y que al menos dos personas fueron hospitalizadas relacionadas con este suceso.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

. Tiroteos en escuelas de Estados Unidos Audiencias EE.UU. Tendencias mundiales Tiroteo en Oregón Violencia en escuelas de EE. UU. Oregón 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM