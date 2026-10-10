Hombre mata a ocho personas en Pensilvania; crímenes ocurren en circunstancias “profundamente perturbadoras”

Un tirador asesinó el viernes pasado a ocho personas, dos de ellas niños, en la localidad de Erie, en el norte del estado de Pensilvania, antes de quitarse la vida, informó este sábado 10 de octubre la policía local.

Según autoridades citadas por la cadena Fox, el tiroteo ocurrió el viernes alrededor de las 17.00 hora local (21.00 GMT) y concluyó después de que el sospechoso se disparara a sí mismo durante un enfrentamiento con agentes de las fuerzas del orden.

De acuerdo con informes ofrecidos por la policía, el sospechoso acudió a una vivienda de Erie en torno a la citada hora y disparó contra dos mujeres que se hallaban en el exterior de la casa.

A continuación, entró en la residencia y disparó a seis personas más en el interior, incluidos dos niños.

Las autoridades no han revelado por el momento los nombres de las víctimas ni del sospechoso, ni han dado a conocer el motivo detrás del crimen.

Circunstancias “profundamente perturbadoras”

El gobernador del estado, Josh Shapiro, publicó un breve mensaje en redes sociales respecto al tiroteo.

“He hablado con la alcaldesa Devlin y le he ofrecido todo el apoyo de mi Administración tras el trágico tiroteo masivo ocurrido anoche en Erie, que dejó nueve de nuestros conciudadanos de Pensilvania muertos. Me parte el corazón lo que está viviendo esta familia. Lori y yo estamos rezando por sus seres queridos y por toda la comunidad de Erie”, escribió el funcionario

Por su parte, el jefe de la Policía de Erie, Rick Lorah, señaló en una estación de radio local que las circunstancias del tiroteo eran “profundamente perturbadoras”.

“Nunca había visto algo así en mis más de 28 años de carrera. No estoy seguro de que la ciudad de Erie haya presenciado alguna vez una pérdida de vidas y una devastación como las que acabamos de ver”, afirmó el funcionario, quien no quiso profundizar en el caso.

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Nueve personas, entre ellas dos niños, murieron luego de un tiroteo ocurrido en Erie, Pensilvania, reportaron medios de comunicación de #EEUU. La Policía fue llamada luego de que testigos informaron haber visto a un hombre disparar un arma antes de ingresar a una vivienda. Dos mujeres fueron halladas muertas en la calle y más víctimas fueron encontradas posteriormente sin vida en el interior de la residencia. La Policía señaló que el sospechoso también fue hallado muerto con una herida de bala aparentemente autoinfligida. Las autoridades de la ciudad de Erie informaron que las nueve muertes ocurrieron antes de que la Policía llegara al lugar. No se realizaron disparos adicionales tras la llegada de los agentes — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) October 10, 2026