¿Ignoró un llamado de auxilio? Por qué acusan a Mark Zuckerberg de no ayudar a un yate en Alaska

En fecha reciente, la tripulación de un yate propiedad del fundador de Meta, Mark Zuckerberg, ha sido señalada por presuntamente no escuchar una llamada de auxilio de un barco pequeño que se quedó sin combustible en la costa de Alaska.

Además, se señala que, para cuando la tripulación del yate de Zuckerberg escuchó la llamada de radio, otra embarcación, que estaba más lejos que el barco del fundador de Meta, ya había auxiliado al pequeño barco.

El medio Alaska Beacon detalló que los hechos ocurrieron la semana pasada, cuando el barco, o esquife, emitió una llamada de auxilio por medio de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Quienes atendieron el llamado de ayuda fueron los tripulantes de un pequeño crucero cercano llamado The Wilderness Legacy, que remolcó el esquife a una bahía cercana y lo reabasteció de combustible.

"Estoy en un crucero por Alaska en un barco pequeño con mi hijo", declaró uno de los que viajaban en el crucero que ayudó al esquife.

El yate de Zuckerberg se llama Launchpad y, de acuerdo con el portavoz de Zuckerberg, la tripulación no escuchó el llamado de ayuda, contrario a la versión que apunta a que sus miembros se negaron a brindarla.

"Nuestro barco rescató anoche a una embarcación varada y, al parecer, lo hicimos después de que la Guardia Costera llamara por radio al yate de Mark Zuckerberg —que estaba más cerca— y ellos se negaran repetidamente a responder", añadió el pasajero.

El portavoz de Zuckerberg declaró, mediante un correo electrónico enviado a Alaska Beacon, que la tripulación no escuchó el llamado y que el fundador de Meta y su familia no se encontraban a bordo.

"Como indicó la Guardia Costera, la embarcación no estaba en peligro y, para cuando la tripulación revisó el contacto de la Guardia Costera en un canal de radio distinto del que estaban utilizando, la asistencia ya estaba en marcha", señaló el portavoz de Zuckerberg.

Cruise ship assists stranded skiff near superyacht Launchpad



The 58-metre expedition cruise ship Wilderness Legacy diverted to assist a 6-metre skiff that had run out of fuel in Southeast Alaska, while the 118-metre superyacht Launchpad was operating nearby. The US Coast Guard… pic.twitter.com/DWq7u8peOB — MarineTraffic (@MarineTraffic) August 10, 2026

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