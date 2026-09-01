Irán siente la presión económica de Estados Unidos, pero no cede ante las sanciones

El presidente Donald Trump prometió el lunes atacar a Irán “con dureza” tras los ataques iraníes contra las fuerzas estadounidenses en Jordania, a medida que se hacían cada vez más evidentes las señales de la presión económica estadounidense sobre Teherán, que intensificó la semana pasada.

Trump declaró a Fox News que Estados Unidos, que había pasado en gran medida a la guerra económica tras las preocupaciones surgidas dentro del Pentágono sobre la disminución de las reservas de municiones, respondería militarmente al ataque iraní contra Jordania.

Este recrudecimiento de la actividad militar, tras semanas de relativa calma, comenzó el domingo cuando el Comando Central de Estados Unidos anunció que había atacado lanzadores iraníes que, según afirmó, se preparaban para disparar cohetes al estrecho de Ormuz.

En represalia, Irán afirmó haber atacado bases estadounidenses en Jordania y los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos negaron haber atacado una base, pero declararon haber respondido al sobrevuelo de un dron procedente de Irán sobre su territorio.

Los ataques se produjeron en un momento en que el sufrimiento económico en Irán va en aumento, con colas cada vez mayores en las gasolineras y quejas por la subida de los precios de los alimentos.

El presidente Masoud Pezeshkian ha reconocido que las sanciones estadounidenses han provocado un aumento de los precios y una disminución del comercio. Por su parte, el líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Khamenei, ha instado al gobierno a abordar los desafíos económicos y de subsistencia.

Pezeshkian declaró el lunes que Irán desea que la guerra termine.

“Seguimos esforzándonos por encontrar una vía de acuerdo y entendimiento, y creemos que continuar la guerra no beneficia ni a nuestros intereses ni a los de la región”, dijo Pezeshkian durante una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, previa a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán.

Una economía golpeada por la guerra

La economía iraní ya atravesaba dificultades antes de la guerra y en los últimos seis meses se ha visto gravemente afectada por los intensos bombardeos estadounidenses e israelíes contra infraestructuras, así como por un bloqueo naval que, según funcionarios iraníes y estadounidenses, ha reducido drásticamente las exportaciones de petróleo.

Ahora, Irán se enfrenta a una creciente presión derivada de las nuevas sanciones que la administración Trump denomina Operación Marginado Económico, las cuales, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, provocarían un aislamiento económico “sin precedentes”.

Pero tras décadas de medidas punitivas impuestas a Teherán por Estados Unidos y sus aliados, los expertos afirman que es improbable que las últimas sanciones produzcan concesiones por parte del régimen y que, de hecho, podrían conducir a una escalada militar, un riesgo que quedó patente con los nuevos ataques del fin de semana.

Según los expertos, cualquier impacto a corto plazo lo sentirán principalmente los civiles iraníes, a quienes Trump se había comprometido a ayudar. Añadieron que es improbable que el régimen haga concesiones generales.

“La economía de Irán es horrible, pero no es la República de Weimar”, dijo Alan Eyre, un exdiplomático que formó parte del equipo negociador estadounidense que logró el acuerdo nuclear con Irán en 2015, refiriéndose a la Alemania de principios de la década de 1920, cuando la inflación era tan alta que el papel moneda prácticamente perdió su valor.

“El momento en que los líderes iraníes dicen: ‘¡Uy, basta!’, no es cuando hacen concesiones, sino cuando empiezan a atacar”, añadió Eyre. “Saben que tienen un incentivo para atacar antes de las elecciones de mitad de mandato para perjudicar a Trump”.

BREAKING: President Trump tells @TreyYingst the U.S. will respond to Iran’s overnight attack on American forces in Jordan, saying, “We’re going to hit them hard.”



Trump said U.S. air defenses intercepted all but one Iranian missile, which was allowed to pass because it was not… pic.twitter.com/k6GZGEKdYy — Fox News (@FoxNews) August 31, 2026

Décadas bajo sanciones

Irán ha sobrevivido bajo algún tipo de sanciones desde el establecimiento de la república islámica en 1979.

Durante la primera administración Trump, el país fue sometido a una campaña de “máxima presión”. Tanto entonces como ahora, según Eyre, un obstáculo importante ha sido China, el principal socio comercial de Irán, que se muestra reacio a ceder ante la presión de Washington.

“Llevamos décadas explotando las sanciones”, dijo Eyre, y añadió que los líderes iraníes a menudo se benefician económicamente de ellas porque controlan los medios para eludirlas.

Dejando a un lado a China, es posible que la administración Trump también esté sobreestimando la facilidad con la que puede aislar a Irán de sus vecinos en el Golfo Pérsico, aliados de Estados Unidos que han expresado su preocupación por los daños a sus propias economías.

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el 19 de agosto la suspensión de todas sus relaciones comerciales con Irán debido a los ataques iraníes contra buques petroleros emiratíes.

Pero Alex Vatanka, investigador sénior del Middle East Institute especializado en Irán, afirmó que es difícil imaginar que países como los Emiratos Árabes Unidos, el segundo socio comercial más importante de Irán después de China, “simplemente aprieten un interruptor y desactiven décadas y décadas de integración económica”.

En Dubái, recientemente, los vendedores de frutas y verduras de uno de los mercados más grandes afirmaron que la gran mayoría de sus productos, incluidos pepinos, tomates y pimientos, todavía llegaban en contenedores procedentes de Irán.

Un vendedor de alfombras en una tienda de alfombras persas dijo que seguía recibiendo alfombras de Irán, aunque ahora llegaban vía Turquía en lugar de entrar directamente al puerto de Dubái. Un comerciante de especias iraní afirmó que los cargamentos de azafrán seguían llegando por avión.

Si bien algunos envíos desde y hacia Irán se han interrumpido en medio de la guerra, otros han continuado, dijo un mayorista saudí que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de la situación.

“En Irán viven casi 90 millones de personas”, dijo. “Si necesitan comida, tenemos que dársela”.

Trump publica un vídeo generado con IA en el que simula que la isla iraní de Jarg está siendo destruida, un enclave clave para Irán donde se encuentra su principal terminal de exportación de petróleo https://t.co/2toas5MCHt pic.twitter.com/ciFRIt0dhX — Europa Press (@europapress) August 31, 2026

Teherán reconoce las dificultades

Entre los funcionarios iraníes, ha habido diversas reacciones ante la amenaza de “asfixia económica” por parte del gobierno de Trump.

En una entrevista el viernes, Pezeshkian afirmó que las importaciones y exportaciones habían disminuido hasta un 35%. “Algunos dicen que las sanciones no tienen ningún efecto; a esas personas, la verdad es que no sé qué decirles”, declaró Pezeshkian a la televisión estatal.

“Estamos en una situación de guerra”, añadió. “Y debemos aceptar estas condiciones de guerra”.

Por su parte, el ministro de Economía, Ali Madanizadeh, afirmó que Irán cuenta con años de experiencia eludiendo sanciones. “Tenemos nuestras propias herramientas y conocemos bien el juego”, declaró en una entrevista concedida a la televisión estatal la semana pasada.

El sábado, el presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, respondió a Bessent, calificando al secretario del Tesoro estadounidense de “mentiroso”.

Bessent había dicho que el bloqueo y las nuevas sanciones “aplastarían la economía iraní, que ya estaba en crisis”, y que Estados Unidos había logrado extraer 130 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz, mientras que Irán no había exportado ninguno.

“Mentiroso, mentiroso, se te queman los pantalones”, escribió Ghalibaf en X. “Para obtener cifras reales de 130 mil millones de dólares, dile a tu empleado que busque el informe de Moody's que muestra más de 130 mil millones de dólares en costos de guerra”.

Más allá de la retórica beligerante, los líderes iraníes reconocen públicamente las dificultades, y la portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, declaró la semana pasada que los ciudadanos no deben esperar que las condiciones mejoren el próximo año.

Pezeshkian instó a los residentes a reducir su consumo de energía.

En Irán, la gente “está perdiendo la esperanza y se encuentra muy desestabilizada”, afirmó Djavad Salehi-Isfahani, profesor iraní de economía en Virginia Tech. “La situación parece insoluble, y hay 87 millones de iraníes que son rehenes de ella”.

Salehi-Isfahani afirmó que, a pesar de las esperanzas del gobierno de Trump, parece improbable que los iraníes se vuelvan contra su gobierno en este momento. “Son ellos quienes mantienen el país en funcionamiento”, declaró.

Vatanka también afirmó que es poco probable que las dificultades económicas derroquen al régimen. Según explicó, los iraníes vieron que, cuando iniciaron protestas masivas a finales del año pasado, nadie les prestó ayuda. En cambio, Estados Unidos e Israel entraron en guerra.

Ahora, tras el asesinato de muchos altos funcionarios, el régimen superviviente es aún más intransigente, y las repercusiones de las protestas probablemente serían aún más graves. “Muchos piensan”, dijo, “¿por qué arriesgarnos a estas alturas?”.