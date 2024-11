Joe Biden reconoce que los demócratas perdieron la batalla contra Donald Trump

Durante la mañana de este jueves 7 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió a la nación norteamericana para analizar los resultados de las elecciones presidenciales y la futura transición de mando, que se llevará a cabo en enero del 2025.

Biden indicó que había llamado por teléfono a su futuro sucesor, el republicano Donald Trump, el pasado miércoles 6 de noviembre, para felicitarlo por su victoria y para asegurarle que está comprometido con una transición "pacífica y ordenada" del poder en la Casa Blanca.

"Toda mi administración trabajará con el equipo de Trump para garantizar una transición tranquila y organizada, porque eso es lo que se merece la población estadounidense", manifestó el mandatario en el discurso que realizó en la zona ajardinada que rodea el Despacho Oval.

Además, Joe Biden comentó que la población estadounidense "no puede amar al país únicamente cuando gana el partido al que apoyan", repitiendo una de las frases más icónicas que utilizó al momento de asumir el cargo presidencial a manos de Trump en enero del 2021.

"Estados Unidos elige a uno o a otro y nosotros aceptamos la elección que el país ha hecho. Los demócratas perdimos esta batalla", manifestó Joe Biden en su primera intervención ante la prensa tras la derrota de la vicepresidenta Kamala Harris contra el republicano Donald Trump.

El expresidente Trump sumó un total de 295 votos electorales, superando a la demócrata Harris que únicamente alcanzó 226; por lo que el nuevo presidente electo será el primer mandatario en ganar un segundo mandato no consecutivo desde Groger Cleveland en 1897.

Lea más: ¿Cuándo toma posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos?

Luego de aceptar la derrota, Joe Biden le pidió a los estadounidenses que no perdieran la fe en el país y les solicitó que rebajaran la temperatura política: "Algo que espero que podamos hacer, independientemente del voto, es vernos los unos a los otros tranquilamente y no como adversarios", comentó.

"Yo voy a seguir mi promesa y honraré la Constitución el día de la investidura del futuro presidente para que tengamos una transición pacífica de poder aquí en Estados Unidos", dijo el mandatario durante su discurso realizado en Washington D. C, la capital federal estadounidense.

En relación a la candidata demócrata Kamala Harris, Joe Biden aseguró que su vicepresidenta, y todo el equipo que la acompañó, realizaron una campaña inspiradora: "Sé que tiene un carácter de hierro y ha dado todo su corazón, así que debería estar orgullosa por lo que ha logrado".

Por último, Biden decidió reconocer al sistema electoral, el cual fue duramente criticado: "Es honesto, justo, transparente y en el que se puede confiar, se gane o se pierda. Espero que podamos restaurar el respeto por los trabajadores electorales que se han dejado el cuello y a los que hay que agradecer".

Someone find me a happier person than Biden after Trump won. You can’t pic.twitter.com/DUr5YWxVhq