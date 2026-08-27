Juicio contra el “cerebro” de los atentados del 11 de septiembre ya tiene fecha: ¿por qué será hasta 2028?

Un juez determinó que el juicio contra Jalid Sheij Mohamed, señalado como el "cerebro" de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, y otros tres acusados comenzará en junio del 2028.

Según informó el medio Axios, el juicio comenzará el 5 de junio del 2028 contra Mohamed y sus cómplices, Ammar al Baluchi, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi.

A casi 25 años del atentado, el proceso contra los cuatro acusados ha tenido numerosas demoras en la base naval de Guantánamo, hasta que el 26 de agosto el juez militar, teniente Michael Schrama, determinó la fecha del juicio.

En un principio, la fiscalía solicitó que el juicio fuera en enero del 2027, pero el juez Schrama afirmó que no se trataba de una fecha "realista".

Mohamed, arrestado en el 2003 y recluido en instalaciones de máxima seguridad de Guantánamo desde el 2006, está acusado de haber propuesto la idea de los atentados a Osama bin Laden y luego supervisado la operación.

Los cargos contra Mohamed, al Baluchi —también conocido como Ali Abdul Aziz Ali—, Attash, al Hawsawi y un cuarto acusado, que después fue retirado del caso por incapacidad mental, fueron presentados por primera vez ante una comisión militar en el 2008, por supuestamente organizar uno de los peores atentados terroristas de la historia de Estados Unidos.

En julio del 2024, Mohamed y otros dos acusados, recluidos en la base de Guantánamo, llegaron a un acuerdo con los fiscales militares para declararse culpables del asesinato de 2 mil 976 personas a cambio de evitar la pena de muerte, pero el acuerdo fue revocado posteriormente.

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