“La Renegada” y Laura Flores: la confusión que hizo creer que la actriz había muerto

La actriz Laura Flores volvió a enfrentar una situación que ya conoce y que esta vez causó preocupación entre sus familiares y amigos: fue dada por muerta en redes sociales después de que medios y cuentas digitales confundieran su identidad con la de una mujer que falleció en un accidente en Tamaulipas, México.

Según informó Infobae, la mujer fallecida también se llamaba Laura Flores y era conocida en el gremio de transportistas en el que laboraba como La Renegada.

Su muerte ocurrió durante la madrugada del 1 de octubre último, tras un choque en el que estuvieron involucrados tres tractocamiones en la carretera Victoria-Zaragoza.

La noticia sobre el fallecimiento de La Renegada comenzó a circular entre operadores de transporte, familiares y usuarios de redes sociales. Compañeros del gremio publicaron mensajes de despedida y algunas agrupaciones incluso anunciaron un homenaje con una caravana de tráileres.

Uno de los mensajes compartidos por el grupo Tirando la Quintilla describió a la transportista como una mujer que “hizo del camino su oficio y del volante su pasión”.

La confusión surgió cuando algunas publicaciones de portales replicaron el nombre Laura Flores sin precisar que se trataba de una operadora de transporte de carga y no de la actriz mexicana. La información llegó al entorno de la intérprete, quien comenzó a recibir llamadas y mensajes de personas preocupadas por su supuesto fallecimiento.

La actriz decidió aclarar personalmente lo ocurrido y explicó que se encontraba trabajando cuando comenzaron a buscarla: “Me estoy enterando por amistades mías muy queridas que me están llamando preocupados. Yo estaba grabando y no podía atender el teléfono, pero veía mensajes”, relató Flores.

La actriz señaló que de nuevo había sido víctima de un rumor sobre su muerte: “Otra vez me mataron en aparatoso accidente automovilístico”, expresó.

Flores confirmó que se encontraba bien y manifestó su molestia por la manera en que se difundió la información. Explicó que se encontraba en una jornada de grabaciones para Telemundo y pidió a sus seguidores tomar como referencia sus propias redes sociales cuando se trate de información sobre ella.

Flores también cuestionó la difusión de información falsa: “No está padre lo que están haciendo, pero bueno, qué se le va a hacer”.