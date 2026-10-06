“La Renegada” y Laura Flores: la confusión que hizo creer que la actriz había muerto

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“La Renegada” y Laura Flores: la confusión que hizo creer que la actriz había muerto

La actriz Laura Flores desmintió rumores sobre su muerte, surgidos por una confusión con una transportista del mismo nombre fallecida en un accidente vial.

Valery Velásquez

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Foto de referencia. Laura Flores se pronunció en redes sociales luego de que circulara información que la confundía con “La Renegada”, fallecida en un accidente. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. Laura Flores se pronunció en redes sociales luego de que circulara información que la confundía con “La Renegada”, fallecida en un accidente. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La actriz Laura Flores volvió a enfrentar una situación que ya conoce y que esta vez causó preocupación entre sus familiares y amigos: fue dada por muerta en redes sociales después de que medios y cuentas digitales confundieran su identidad con la de una mujer que falleció en un accidente en Tamaulipas, México.

Según informó Infobae, la mujer fallecida también se llamaba Laura Flores y era conocida en el gremio de transportistas en el que laboraba como La Renegada.

Su muerte ocurrió durante la madrugada del 1 de octubre último, tras un choque en el que estuvieron involucrados tres tractocamiones en la carretera Victoria-Zaragoza.

La noticia sobre el fallecimiento de La Renegada comenzó a circular entre operadores de transporte, familiares y usuarios de redes sociales. Compañeros del gremio publicaron mensajes de despedida y algunas agrupaciones incluso anunciaron un homenaje con una caravana de tráileres.

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Uno de los mensajes compartidos por el grupo Tirando la Quintilla describió a la transportista como una mujer que “hizo del camino su oficio y del volante su pasión”.

La confusión surgió cuando algunas publicaciones de portales replicaron el nombre Laura Flores sin precisar que se trataba de una operadora de transporte de carga y no de la actriz mexicana. La información llegó al entorno de la intérprete, quien comenzó a recibir llamadas y mensajes de personas preocupadas por su supuesto fallecimiento.

La actriz decidió aclarar personalmente lo ocurrido y explicó que se encontraba trabajando cuando comenzaron a buscarla: “Me estoy enterando por amistades mías muy queridas que me están llamando preocupados. Yo estaba grabando y no podía atender el teléfono, pero veía mensajes”, relató Flores.

La actriz señaló que de nuevo había sido víctima de un rumor sobre su muerte: “Otra vez me mataron en aparatoso accidente automovilístico”, expresó.

Flores confirmó que se encontraba bien y manifestó su molestia por la manera en que se difundió la información. Explicó que se encontraba en una jornada de grabaciones para Telemundo y pidió a sus seguidores tomar como referencia sus propias redes sociales cuando se trate de información sobre ella.

Flores también cuestionó la difusión de información falsa: “No está padre lo que están haciendo, pero bueno, qué se le va a hacer”.

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Valery Velásquez

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