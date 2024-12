Las misteriosas luces en el cielo de EE. UU. tienen explicaciones poco interesantes

A medida que han ido aumentando los informes sobre extrañas luces en el cielo de Nueva Jersey y otras partes de la Costa Este, los funcionarios del gobierno han estado recalcando con mayor firmeza que, en esencia, no hay nada que ver.

Funcionarios del FBI, del Departamento de Defensa y del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que se estaban tomando en serio los avistamientos y la preocupación que han suscitado, desplegando sistemas avanzados de radar para cazar drones de reconocimiento extranjeros y buscando en los registros programas secretos del gobierno estadounidense.

Pero de las más de 5 mil pistas que habían recibido sobre avistamientos de drones en las últimas semanas, solo 100 requirieron una revisión más detenida, dijo el lunes John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

La mayoría eran aviones de ala fija pilotados que despegaban o aterrizaban en aeropuertos importantes, explicaron los funcionarios. Otros eran aviones más pequeños, y algunos eran drones de aficionados.

“Nuestra evaluación es que los avistamientos hasta la fecha incluyen una combinación de drones comerciales legales, drones de aficionados y drones de las fuerzas del orden, así como aviones tripulados de ala fija, helicópteros e incluso estrellas que se reportaron erróneamente como drones”, dijo Kirby. “No hemos identificado nada anómalo ni ningún riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública sobre el espacio aéreo civil de Nueva Jersey u otros estados del noreste”.

Muchos de los videos más emocionantes publicados en las redes sociales han mostrado aviones pilotados, según los expertos.

“El cerebro de la gente no es muy bueno para juzgar el tamaño de las cosas en el cielo nocturno”, dijo Mick West, escritor científico que se ha centrado en desmentir teorías conspirativas. “Ves algo en el cielo, has oído historias que dicen que son drones, así que piensas que quizá sea un dron”.

Las brillantes luces de aterrizaje, vistas a distancia, pueden hacer que un avión parezca transformarse en algo más interesante, y potencialmente amenazador, dijo West. “La mayoría de los videos son simplemente aviones grandes”, añadió.

Pero, como señaló Kirby, algunos de los avistamientos confirmados han sido drones, aunque hasta ahora han resultado ser aviones no tripulados comerciales o de las fuerzas del orden. No se cree que en ningún caso se trate de drones de vigilancia extranjeros, y el gobierno no ha confirmado que ninguno de los avistamientos sea un avión no tripulado más grande e inusual, dijeron las autoridades.

Kirby dijo que había más de 1 millón de drones registrados en la Administración Federal de Aviación. ”Ese es el ecosistema con el que estamos tratando y es legal y correcto”, dijo. “Con el panorama tecnológico evolucionando como lo está haciendo, tenemos amplias expectativas de que el número de drones sobre Estados Unidos aumente con el tiempo”.

Mientras expertos y funcionarios trataban de calmar las preocupaciones, el presidente electo Donald Trump seguía provocando a la gente. En un discurso pronunciado en su finca de Mar-a-Lago, en Florida, Trump dijo el lunes que cancelaba un viaje a su propiedad de Bedminster, Nueva Jersey, porque allí se habían avistado drones.

“El gobierno sabe lo que está ocurriendo”, dijo.

Trump afirmó, sin pruebas, que los militares sabían de dónde “despegaron” los drones. Como presidente electo, Trump recibe informes de inteligencia, pero no dijo si había recibido alguno sobre los incidentes.

En una publicación en redes sociales el viernes, Trump sugirió que los drones deberían ser derribados, un llamamiento que ya ha hecho en el pasado. Expertos y funcionarios del gobierno afirman que disparar al aire es una mala idea, ya que puede poner en peligro a la población, especialmente en zonas densamente pobladas de la costa este estadounidense.

“Si la gente derriba estas cosas a su antojo, podría causar más daños que beneficios”, dijo James McDanolds, experto en drones que enseña en el Instituto del Desierto de Sonora.

McDanolds vio el jueves lo que creía que era un dron inusualmente grande sobrevolando una zona industrial de Nazareth, Pensilvania. Su patrón no coincidía con el de ninguna aeronave tripulada en el software de seguimiento de vuelos. Sin embargo, McDanolds dijo que sería difícil sacar conclusiones hasta que el gobierno pudiera hacer uso más amplio de sus radares más avanzados.

“Sigan llamando la atención de la gente del gobierno que trabaja con nuevas tecnologías para que intenten averiguar qué está ocurriendo”, dijo.

Los radares avanzados y otros dispositivos de detección no han detectado nada que pudiera parecer un esfuerzo de espionaje extranjero, y mucho menos nada de otro mundo. El Departamento de Seguridad Nacional envió un radar avanzado de detección de drones a Nueva Jersey, pero un funcionario del departamento dijo el sábado que el equipo no había detectado nada inusual.

En una carta al departamento, el senador Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y líder de la mayoría, dijo que el gobierno tenía que hacer más para poner en manos de los funcionarios locales su radar más avanzado para ayudar a detectar “sistemas aéreos no tripulados”, o UAS, por sus siglas en inglés. “Estos avistamientos han puesto de manifiesto las limitaciones del gobierno federal en lo que respecta a las autoridades para la protección contra el uso ilícito de UAS”, escribió Schumer.

Kirby dijo que el gobierno de Biden estaba instando al Congreso a aprobar una legislación contra drones para ayudar a identificar posibles amenazas.

Aunque la investigación está en curso, los funcionarios afirman que no han encontrado ningún registro que indique que un programa secreto, o no tan secreto, de desarrollo de drones pudiera haber desencadenado los avistamientos.

Algunos funcionarios, convencidos de que los avistamientos no son más que drones o aviones normales, están ansiosos por evitar que se repitan los eventos de 1947, cuando el encubrimiento de un programa secreto de la Fuerza Aérea dio lugar a más de 60 años de especulaciones sobre visitas extraterrestres en Roswell, Nuevo México.

Un globo de las Fuerzas Aéreas diseñado para espiar el programa nuclear de la Unión Soviética se estrelló en Roswell y fue descubierto por el público. Las autoridades difundieron información incompleta, lo que permitió que se extendieran los rumores de que se trataba de una nave extraterrestre. Eso encubrió el programa, pero causó décadas de quebraderos de cabeza al gobierno y material para generaciones de teóricos de la conspiración.

Parte del problema con los informes sobre drones —como con los informes del gobierno sobre fenómenos aéreos no identificados en los últimos años— es que los funcionarios estadounidenses nunca hablan categóricamente sobre asuntos que podrían implicar a los servicios de inteligencia. Al fin y al cabo, los funcionarios dicen que no saben lo que no saben.

Pero a medida que han continuado las investigaciones sobre los drones, más funcionarios se han convencido de que los avistamientos tienen explicaciones muy aburridas.

En cuanto empezaron a acumularse los informes, más gente empezó a mirar al cielo y a notar luces. Aunque las grandes aeronaves comerciales pueden confundirse con drones, se pueden rastrear fácilmente. Los aviones más pequeños que utilizan aeropuertos de aviación general pueden ser más difíciles de monitorear, dijeron las autoridades.

Algunos funcionarios afirmaron que también pensaban que podría tratarse de una broma. Una vez que los informes sobre drones misteriosos empezaron a hacerse virales, creen algunos funcionarios, ciertos aficionados a los drones podrían haber empezado a hacerlos volar al amanecer y al anochecer para llamar la atención.

Los funcionarios señalaron como ejemplo la detención, durante el fin de semana, de dos hombres acusados de volar un dron cerca del Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Para agravar el problema, West dijo que cuando se reportan drones, los aficionados y la policía envían sus propios drones para investigar, lo que desencadena aún más reportes de actividad inusual.

Rebecca Weiner, subcomisionada de inteligencia y antiterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York, dijo que ese fenómeno explicaba algunos de los avistamientos. Neoyorquinos curiosos han volado sus propios drones para inspeccionar los cielos, y los espectadores también han informado de ellos. Otros astrónomos novatos iluminaron con rayos láser los aviones que pasaban, lo que alimentó más informes.

“Suena ridículo, pero está ocurriendo de verdad”, dijo Weiner a los periodistas el lunes.

Tan solo el pasado fin de semana en la ciudad de Nueva York, la policía recibió unas 120 llamadas, más que en todo el mes de noviembre, dijo Weiner.

La mayoría de esos objetos resultaron no ser drones en absoluto. Algunos eran aviones y helicópteros, dijo. Otros eran lluvias de meteoritos y, al menos en un caso, el planeta Venus.

Aunque el número de informes se ha disparado, el Departamento de Policía no ha observado un aumento notable en el número de drones reales, dijo Weiner. En promedio, el departamento detecta entre 300 y 400 vuelos de drones al día.

Algunos informes iniciales en Nueva Jersey parecían agruparse en torno al Arsenal Picatinny, una instalación de investigación militar en el condado de Morris. Los funcionarios militares dijeron que no habían encontrado ningún programa en el arsenal que pudiera explicar las misteriosas luces. También sería inusual que el gobierno probara un programa altamente clasificado que pudiera ser fácilmente observado por el público en Nueva Jersey, un estado muy densamente poblado. Estos programas se prueban tradicionalmente en terrenos de pruebas.

Por supuesto, también hay programas no tan secretos que podrían haber provocado las observaciones. El año pasado, el gobierno inició un programa para probar drones que volaban entre la Base Conjunta McGuire, en Nueva Jersey, y la Base Aérea de Dover, en Delaware, aunque no hay pruebas de que el programa pudiera haber desencadenado ningún avistamiento inusual. (Los únicos vuelos que se han realizado hasta ahora sucedieron en julio y en ellos participaron aviones de ala fija, dijo un funcionario).

Las autoridades estadounidenses llevan mucho tiempo diciendo que gobiernos extranjeros, incluidos China e Irán, han utilizado drones, globos espía y otros dispositivos de vigilancia para observar bases y ejercicios militares.

Kirby dijo que se había producido “un número limitado de avistamientos visuales de drones sobre instalaciones militares en Nueva Jersey y otros lugares”. Pero dijo que tales informes no eran nuevos y que el gobierno estaba trabajando para asegurarse de que existían medidas de detección.

La semana pasada, un congresista de Nueva Jersey afirmó en Fox News que algunos de los drones realizaban tareas de reconocimiento para Irán y que habían sido pilotados desde un barco frente a la costa. Sabrina Singh, portavoz del Pentágono, negó la información.

Aun así, el informe dio impulso y atención a los avistamientos de drones.

Y es cierto que, a lo largo de los años, algunos de los informes sobre fenómenos aéreos no identificados notificados cerca de bases militares han sido drones extranjeros que realizaban tareas de reconocimiento.

Este mes, un ciudadano chino fue acusado de sobrevolar con un dron la base de las Fuerzas Espaciales de Vandenberg, en California. El hombre fue detenido antes de embarcar en un vuelo con destino a China, acusado de fotografiar ilegalmente una instalación militar.

Pero los incidentes de Nueva Jersey no parecen ser drones de vigilancia extranjera. Y la vigilancia exterior nunca ha implicado a miles de drones ni ha provocado miles de informes.