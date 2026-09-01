Más de 11 heridos: lo que se sabe del atentado con un carro bomba contra una estación de policía en Colombia

Las autoridades de Colombia brindaron este 1 de septiembre más detalles sobre el atentado con un coche bomba en contra de una estación de policía en el municipio de Los Patios y que dejó el saldo de un fallecido y 11 heridos.

De acuerdo a un comunicado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el vehículo cargado con explosivos detonó alrededor de las 11:15 de la noche del lunes 31 de agosto en el departamento Norte de Santander.

La información oficial de las autoridades señalan que el atentado dejó nueve civiles afectados, dos autoridades heridas y un fallecido.

La explosión también causó un incendio en la estación de policía, así como en varias motocicletas de los uniformados.

"La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las labores de investigación criminal, inteligencia y policía judicial encaminadas a establecer las circunstancias de esta cobarde acción terrorista, así como identificar y judicializar a los responsables", señaló el comunicado de las autoridades.

La onda de la explosión causó además daños en varios locales comerciales y en viviendas ubicadas en la avenida principal de Los Patios.

El pasado 31 de julio, al menos ocho policías y otras tres personas fueron heridas por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta.

En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC.

El ataque en Los Patios tuvo lugar el mismo día en que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció la muerte de al menos 20 miembros de una disidencia de las FARC en un bombardeo militar en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país.

COCHE BOMBA DEJA UN MUERTO Y 11 HERIDOS FRENTE A ESTACIÓN POLICIAL EN COLOMBIA



🚨🇨🇴| Un atentado con un coche bomba sacudió la noche del lunes los alrededores de la estación de Policía de Los Patios, en Norte de Santander, Colombia.



El vehículo cargado con explosivos detonó… pic.twitter.com/nOqtoFjKM1 — News On Demand (@OnDemand_News) September 1, 2026

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