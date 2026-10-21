Internacional
Matrimonios por dinero y trámites migratorios irregulares: así operaba la red que organizaba bodas falsas en EE. UU.
Autoridades federales desmantelaron una red de matrimonios fraudulentos en Massachusetts, Estados Unidos, que cobraba hasta US$40 mil por facilitar trámites migratorios irregulares.
Foto Referencia. USD$ 38 mi l era la suma cobrada a los inmigrantes que iban a casarse para conseguir su estatus legas en EE.UU. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Las autoridades federales desmantelaron una red de matrimonios fraudulentos que operó en Massachusetts, Estados Unidos, durante una década y generó millones de dólares mediante procesos migratorios simulados.
La fiscal federal Leah Foley anunció la detención de seis personas, entre ellas Jennifer González, señalada como presunta cabecilla de la estructura. Los detenidos están acusados de organizar hasta 20 bodas falsas para que inmigrantes pudieran obtener de manera irregular su estatus legal en el país. Las ceremonias incluían el intercambio de anillos y fotografías de parejas sonrientes para aparentar uniones legítimas ante las autoridades.
El esquema consistía en que González pagaba a los participantes para que se casaran. Algunos de ellos participaban en múltiples ceremonias, mientras que a cada inmigrante interesado se le cobraba entre US$38 mil y US$40 mil.
Los implicados enfrentan cargos ante la justicia federal por fraude matrimonial, conspiración para cometer fraude matrimonial, albergar a extranjeros ilegales y conspiración para albergarlos. Según las investigaciones, la operación funcionaba como un negocio estructurado cuyo principal objetivo era obtener ganancias económicas mediante la evasión de los controles legales establecidos para otorgar beneficios migratorios basados en vínculos familiares legítimos.
El impacto en los procesos de regularización migratoria
Este tipo de fraude pone bajo la lupa los trámites legales que realizan miles de personas que buscan regularizar su situación de manera honesta en Estados Unidos. Las autoridades recordaron que las oficinas de inmigración cuentan con mecanismos estrictos de revisión para detectar uniones fraudulentas y reiteraron su compromiso de seguir combatiendo estas estructuras delictivas que socavan el Estado de derecho y afectan a los ciudadanos que respetan las normas establecidas.