México detiene a 14 personas armadas, entre ellas dos presuntos cabecillas criminales, cerca de la frontera con Guatemala

Catorce personas armadas, entre ellas dos presuntos cabecillas regionales de un grupo delictivo, fueron detenidas en el municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas, en el sur de México, cerca de la frontera con Guatemala, informaron este miércoles 11 de noviembre las autoridades de seguridad.

Entre los capturados figuran dos personas identificadas en las investigaciones ministeriales como cabecillas de una organización criminal que opera en la zona fronteriza con Guatemala, un corredor marcado en los últimos años por disputas territoriales entre carteles del narcotráfico.

Según un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad de México, el operativo se efectuó en un camino de terracería de la colonia Bellavista, donde las fuerzas de seguridad interceptaron al grupo de sospechosos armados.

Durante la intervención, las autoridades incautaron 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), junto con corporaciones policiales del estado de Chiapas.

Los 14 detenidos y el armamento quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que deberá integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica dentro de los plazos legales.

La región fronteriza de Chiapas con Guatemala registra disputas entre grupos delictivos por el control de rutas utilizadas para el tráfico de drogas y armas, así como para el paso irregular de migrantes.

La captura ocurre mientras el Gobierno federal mexicano busca contener las actividades del crimen organizado mediante una estrategia basada en inteligencia policial, coordinación militar y despliegue de fuerzas conjuntas en puntos estratégicos del país.

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