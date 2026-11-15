Miguel Ángel Félix Gallardo: lo que se sabe de la muerte del fundador del Cartel de Guadalajara

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Miguel Ángel Félix Gallardo: lo que se sabe de la muerte del fundador del Cartel de Guadalajara

Medios de México reportan la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del cartel de Guadalajara, tras ser hospitalizado el 13 de noviembre.

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El 'Jefe de jefes', excapo de la droga, deja cárcel en México por emergencia médica

Integrantes de la Policía Penitenciaria custodian el Hospital Country 2000, en el cual fue ingresado narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 15 de noviembre, medios internacionales informaron sobre la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara y conocido popularmente como «El Jefe de Jefes».

De acuerdo con medios mexicanos como Milenio, que citaron a la Secretaría de Seguridad de Jalisco, Gallardo falleció este domingo a la edad de 80 años.

Otros medios, como Infobae, señalan que Gallardo habría fallecido tras presentar problemas de oxigenación y desorientación.

Gallardo ya presentaba varios problemas de salud durante su estadía en prisión, entre ellos sordera, ceguera parcial, problemas en la columna y enfermedades crónico-degenerativas.

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El narcotraficante fue trasladado el pasado 13 de noviembre a un hospital de Guadalajara tras presentar dificultades para respirar, según informó en su momento la Fiscalía General de la República.

Al momento de ser trasladado al hospital, Gallardo fue custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad. Los agentes también resguardaron el centro hospitalario.

«El Jefe de Jefes», antes de ser hospitalizado, estaba en una cárcel de Puente Grande, donde cumplía dos condenas que sumaban 77 años de prisión por diversos delitos.

Entre los delitos que se le imputaron a Gallardo estaban los delitos contra la salud, el acopio de armas y el cohecho, además del secuestro y homicidio de Enrique Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en la década de los 80.

Fundador del Cártel de Guadalajara

Félix Gallardo fundó, junto con Rafael Caro Quintero, conocido como «El Narco de Narcos», y Ernesto Fonseca Carrillo, alias «Don Neto», el Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones más importantes en el trasiego de estupefacientes a Estados Unidos y Centroamérica durante las décadas de los 70 y 80.

El capo negoció con Pablo Escobar el traslado de droga desde Colombia hacia Estados Unidos y, tras su detención en abril de 1989, el Cártel de Guadalajara se fragmentó en diversos grupos delictivos, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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