Muere Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años, figura histórica de la izquierda mexicana y fundador del PRD

El político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, considerado uno de los referentes de la izquierda del país, falleció este miércoles 28 de octubre a los 92 años, según informaron políticos y medios mexicanos.

Cárdenas Solórzano fue el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular (1997-1999), gobernador del estado de Michoacán, en el occidente del país (1980-1986), y tres veces candidato presidencial (1988, 1994 y 2000).

También fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, tras romper con el histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El diputado Ricardo Monreal, coordinador del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, lamentó la muerte de Cárdenas Solórzano, a quien describió como su amigo.

"Fue un hombre íntegro, un demócrata de convicciones firmes y un referente indiscutible de la izquierda mexicana. Fue mi amigo y su ejemplo y congruencia permanecen", dijo Monreal en un mensaje en X.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte de Cárdenas Solórzano y su familia no ha difundido información oficial.

La muerte de Cárdenas Solórzano marca la desaparición de una de las figuras más influyentes de la política mexicana de las últimas décadas.

Considerado líder histórico de la izquierda, su trayectoria quedó ligada a la construcción de una oposición con capacidad real de desafiar al sistema político dominante en México.

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), Cuauhtémoc Cárdenas desarrolló primero su carrera dentro del PRI, pero su ruptura con ese partido en la década de 1980 definió su papel histórico.

Encabezó la Corriente Democrática, fue candidato presidencial en 1988 en una elección marcada por denuncias de fraude y más tarde fundó el PRD, que durante años fue la principal referencia de la izquierda electoral mexicana.

Su primer gran triunfo llegó en 1997, cuando se convirtió en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido por voto popular, un resultado considerado un hito en la transición democrática del país.

Con su fallecimiento, México pierde a un dirigente asociado a la apertura política, a la institucionalización de la izquierda y a una larga disputa por democratizar la vida pública nacional.

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