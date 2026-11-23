La muerte de la modelo Natasha Parra Sacramento ha causado conmoción en el mundo del espectáculo, en particular entre los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes expresaron su tristeza por el fallecimiento de la joven, ocurrido el 19 de noviembre.

Según publicó Univisión, la pareja viajó a Mérida, Yucatán, México, para despedirse de la modelo, quien murió en un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados seis vehículos.

En entrevista con el reportero Enrique de la Rosa, Boyer habló sobre el dolor que les ha causado la pérdida y aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la prudencia entre los automovilistas.

“La verdad es que estamos muy tristes por la pérdida de Natasha Parra Sacramento, que falleció por un accidente automovilístico generado por otra persona”, expresó la actriz.

Boyer también manifestó su deseo de que lo ocurrido con la modelo contribuya a generar conciencia entre los conductores.

“Muy afectados, pero con ganas de que lo que sucedió con Natasha también trascienda y ojalá la gente sea más prudente y respeten Yucatán como el gran estado de que es, con gente muy consciente y muy bonita”, añadió.

Como homenaje a la joven, la protagonista publicó en sus historias de Instagram un video en el que aparece junto a Parra Sacramento, acompañado de la canción “Cuidándote”.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Natasha Parra?

Univisión, que cita información del Diario de Yucatán, detalló que el accidente ocurrió en el kilómetro 12 de la carretera Mérida-Progreso.

Según testimonios y videos del percance, el conductor de un automóvil deportivo circulaba a exceso de velocidad cuando chocó contra la parte trasera de una camioneta que se dirigía hacia Mérida.

La fuerza del impacto proyectó la camioneta hacia el carril contrario, donde pasó sobre el automóvil que conducía Parra Sacramento. El choque desprendió el techo del vehículo de la modelo y le causó la muerte inmediata.

El accidente también dejó varias personas heridas.

Angelique Boyer compartió en sus historias de Instagram un video junto a Natasha Parra Sacramento, joven que falleció en el accidente de la carretera Mérida-Progreso, como una forma de recordar los momentos que compartieron. #MedvsaNoticias #InformamosLaOpiniónEsTuya #Yucatán #Progreso #Accidente #Natasha — Medvsa Medios (@medvsamedios) November 23, 2026

Angelique Boyer expresa sus sentimientos por el caso de Natasha Parra. La actriz fue captada en el aeropuerto a su llegada a Mérida y no perdió la oportunidad de hablar sobre el caso. “Estamos muy tristes por la noticia y con ganas de que trascienda el caso”, comentó. Boyer invitó a la sociedad a no dejar de alzar la voz en redes sociales por estos casos, ya que ayudan a que no pasen desapercibidos. Video de: delarosaTV #Mérida #Yucatán #LaRevistaPeninsular — LaRevista (@LaRevistaP) November 23, 2026

Natasha Parra Sacramento fue identificada como la joven que perdió la vida en el accidente registrado este jueves en la carretera Mérida-Progreso. Las primeras versiones apuntan a una colisión entre varios vehículos. El conductor de un Mazda habría sido detenido. Las autoridades deberán esclarecer los hechos. #MedvsaNoticias #InformamosLaOpiniónEsTuya #Yucatán #accidentes — Medvsa Medios (@medvsamedios) November 20, 2026