El periodista costarricense Camilo Rodríguez, que denunciaba casos de narcotráfico en sus redes sociales, fue asesinado este lunes mientras conducía su vehículo, aparentemente por sicarios que se desplazan en una motocicleta.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el caso se encuentra en investigación para tratar de dar con los responsables del crimen.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, confirmó al Canal 7 la identidad de la víctima e informó que Camilo Rodríguez había denunciado amenazas contra su vida y se encontraba en un programa de atención a víctimas y testigos, pero él rechazó acogerse a un programa de protección que le recomendó la Fiscalía.

El crimen ocurrió en la localidad de San Miguel de Santo Domingo, provincia de Heredia (centro), cuando la víctima conducía su vehículo y fue atacado a balazos, aparentemente por dos sicarios en motocicleta.

Rodríguez publicaba frecuentemente videos en sus redes sociales denunciando casos de narcotráfico y corrupción, incluso señalaba a personas con nombres y apellidos, a quienes vinculaba con organizaciones criminales locales e internacionales

“Parte de la investigación va a ser una victimología, revisar todas las personas que él públicamente denunciaba en sus redes sociales y cualquier otro tipo de persona que tuviera interés en darle muerte. El Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía van a hacer un gran esfuerzo para determinar los responsables de esta muerte“, expresó el fiscal Díaz.

De igual forma, lamentó este crimen y lo calificó como “una señal muy fuerte de que en este país no tenemos libertad de expresión y de que si denunciamos estos hechos podemos ser objeto de una muerte como esta”.

En sus publicaciones en redes sociales, Rodríguez solía decir que entregaba todas sus investigaciones a la agencia antidrogas estadounidense DEA.

Los últimos periodistas costarricenses asesinados habían sido Parmenio Medina, en 2001, e Ivania Mora, en 2003.

Medina era el productor del programa radiofónico ‘La Patada‘, que denunciaba actos de corrupción en Costa Rica, y murió el 7 de julio de 2001 en las cercanías de su casa después de que tres desconocidos le dispararan desde un automóvil.

Por su parte, Mora fue asesinada cuando conducía su vehículo por una concurrida vía en el sector este de San José, donde dos hombres le dispararon desde una motocicleta y luego se dieron a la fuga.

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, de los cuales las autoridades atribuyen un 70 % al narcotráfico, la gran mayoría cometidos con armas de fuego.

El Organismo de Investigación Judicial ha alertado de que, por su posición geográfica estratégica, Costa Rica se ha convertido en una especie de centro para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína procedente de Suramérica, con destino a Norteamérica y Europa.