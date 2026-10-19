¿Por qué acusan al ICE de fracturarle un brazo a un ciudadano estadounidense en California?

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron señalados de fracturarle un brazo al ciudadano estadounidense Ricardo González durante un operativo en Long Beach, California, según registraron medios internacionales como El País.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento del arresto, en el que el hombre yace boca abajo en el suelo mientras grita de dolor: “¡Ayúdenme! ¡Tengo el brazo quebrado! ¡Me duele!”.

El caso desató la indignación de testigos y activistas, quienes increparon a los agentes y exigieron ver una orden de arresto.

Las acusaciones llegaron al ámbito político cuando el congresista demócrata Robert García calificó el hecho en sus redes sociales como un “ataque brutal” y señaló que las imágenes “son espantosas y deberían preocupar no solo a nuestra comunidad, sino a todo el país”.

La Policía de Long Beach aclaró en un comunicado que sus agentes acudieron al lugar tras una llamada de emergencia del ICE, que solicitó asistencia por presuntos actos de vandalismo.

Al llegar, los policías locales encontraron un altercado con numerosas personas y trasladaron al herido a una estación de bomberos para su valoración médica.

La institución subrayó que su intervención “no implicó su participación en las operaciones del ICE”. Asimismo, indicó que los agentes federales “recibieron la instrucción de abandonar las instalaciones” del estacionamiento restringido al que los habían seguido.

Antecedentes de violencia del ICE

Este incidente se suma a una serie de operativos del ICE en distintas ciudades de Estados Unidos. El caso en California guarda similitudes con lo ocurrido en Texas el pasado 10 de octubre, cuando un agente migratorio atropelló a un transeúnte y le fracturó una pierna.

Tras la difusión de esas imágenes, el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, señaló que evaluaba presentar “cargos por agresión grave” contra el agente federal, lo que incrementó la presión pública sobre los métodos de la policía migratoria.