Una alerta internacional por supuestos vínculos con actos terroristas fue el argumento de las autoridades migratorias de Costa Rica para impedir el ingreso de la relatora de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, quien recibió este viernes 27 de noviembre un doctorado honoris causa por videoconferencia desde el aeropuerto Juan Santamaría.

El director de Migración costarricense, Omer Badilla, justificó el jueves la decisión de impedir el ingreso de Albanese al alegar que tiene "una alerta internacional por vínculos con actos terroristas", aunque no precisó el origen de esa alerta ni a qué actos se refería.

Badilla también afirmó que la relatora —una de las primeras voces que denunció internacionalmente que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza— representa un "perfil importante en contra de la seguridad nacional".

"Defender los derechos humanos no es terrorismo", dijo Albanese durante la ceremonia, en la que afirmó que el Gobierno de Costa Rica "deberá responder" por la "información falsa" que ha difundido sobre ella.

En su discurso, Albanese cuestionó de dónde proviene la alerta e hizo un llamado a Costa Rica para que no corra el riesgo de ir en contra de sus históricas políticas en favor de la paz, la democracia y los derechos humanos.

Albanese también lamentó que Costa Rica haya acercado posturas recientemente con Israel y que incluso esté próximo a ratificar un tratado de libre comercio bilateral.

Recibe reconocimiento por videoconferencia

La Universidad de Costa Rica (UCR) mantuvo en pie la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa en su sala magna, con la presencia de más de un centenar de personas que aplaudieron el discurso de Albanese, algunas de ellas con banderas y pañuelos palestinos.

La relatora, confinada en el aeropuerto, dijo que es un momento de gratitud para ella, pero que no siente alivio debido a que "la situación de Palestina no deja de deteriorarse".

El rector de la UCR, Carlos Araya, dijo durante la ceremonia que "hoy es un día oscuro", ofreció las "más sinceras disculpas" a Albanese por lo sucedido y defendió que el evento era "un acto estrictamente académico".

"Lo ocurrido resulta inaceptable y constituye una situación que nos avergüenza como país y universidad", expresó Araya.

El rector resaltó la "contribución al análisis jurídico de violaciones de derechos humanos, su compromiso con la dignidad humana y su valentía para denunciar el sufrimiento de poblaciones enteras" de Albanese.