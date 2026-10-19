Internacional
¿Por qué EE.UU. prohibió la IA de de DeepSeek en agencias gubernamentales?
EE. UU. busca blinda sus sistemas oficiales tras vetar por completo el uso de Deepseek, la inteligencia artificial China.
Productos y servicios provenientes de DeepSeek fueron ordenados a retirar de los sistemas informáticos de las agencias civiles del Gobierno estadounidense por el Departamento de Seguridad Nacional (Foto Prensa Libre: Shutterstock).
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), ordenó retirar todos los productos de la firma china DeepSeek de los sistemas informáticos de las agencias civiles del Gobierno estadounidense, vetando cualquier compra futura.
Medios internacionales como Infobae informaron que la medida fue formalizada mediante una orden firmada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. El principal motivo de la prohibición radica en que los modelos de la compañía tecnológica plantean “múltiples vectores de amenaza”.
Basándose en una ley de seguridad de 2018 (Identificar y mitigar los riesgos de ciberseguridad y vulnerabilidades en la cadena de suministro tecnológica.), la orden advierte que DeepSeek recopila grandes volúmenes de datos de usuarios que podrían terminar en manos de Beijing, China debido a las leyes de seguridad e información del país asiático.
Antecedentes de restricciones y controles previos
Previamente, instituciones como el Departamento de Comercio, la Marina y la Agencia de Sistemas de Información de Defensa del Pentágono habían bloqueado el uso de la herramienta. A nivel estatal, territorios como Nueva York, Tennessee y Virginia adoptaron prohibiciones similares, impulsadas por informes del Congreso que alertaron sobre los estrechos vínculos de la empresa con el Gobierno chino.
La restricción responde también a la creciente rivalidad tecnológica entre Washington y Beijing por el dominio de la inteligencia artificial.
Desde la Casa Blanca se advirtió sobre una “explotación maliciosa” de los sistemas estadounidenses por parte de empresas rivales en China; asimismo, firmas como OpenAI denunciaron que DeepSeek utilizó una técnica de extracción de datos conocida como “destilación” para replicar la tecnología de los principales desarrolladores de Estados Unidos y construir su chatbot R1.