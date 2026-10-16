¿Por qué el puente Vincent Thomas cerrará 16 meses?: cuales serán las rutas alternas y el impacto vial

A partir del 7 de noviembre, el puente Vincent Thomas, la principal via que conecta San Pedro con Terminal Island, Los Ángeles, cerrará por completo al tráfico vehicular durante un periodo de 16 meses.

La medida implementada por el Departamento de Transporte de California (Caltrans), responde a la necesidad de reemplazar la plataforma de rodadura de esta estructura inaugurada en 1963. El cierre busca preservar la seguridad e integridad del paso elevado, debido al paso constante de cargas pesadas y a la corrosión provocada por el ambiente salino del océano Pacífico.

Impacto logístico en los puertos y rutas alternas establecidas

La interrupción del paso sobre la Ruta Estatal 47 genera un reto logístico, ya que la zona concentra una intensa actividad comercial y de transporte hacia el Puerto de Los Ángeles y el Puerto de Long Beach. Ante este escenario, Caltrans diseñó un plan de desvío que canalizará el flujo vehicular por vías como Front Street y John S. Gibson Boulevard en San Pedro, así como Harry Bridges Boulevard y Henry Ford Avenue en Wilmington, incorporando tramos de las interestatales 110 y 710.

La agencia confirmó que se desplegarán agentes de control de tráfico en 18 intersecciones y se coordinó con aplicaciones de navegación para “dirigir a las personas lejos de las calles del vecindario para que utilicen las rutas de desvío designadas y también el sistema de autopistas estatales”.

Antecedentes y rechazo a modificaciones estructurales mayores

El proyecto de renovación revivió el debate sobre las capacidades de la vía, luego de que el director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles, Gene Seroka, solicitara elevar la estructura para permitir el paso de embarcaciones de carga más grandes; sin embargo, Caltrans rechazó dicha petición al argumentar que el reemplazo de la cubierta debía ejecutarse de inmediato.

Con diversas evaluaciones que confirman la seguridad actual del puente pero subrayan la importancia del mantenimiento por el deterioro acumulado, las autoridades instaron a los conductores a planificar sus traslados y utilizar vías alternas habilitadas.