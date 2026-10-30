¿Por qué Keiko Fujimori quiere construir dos megacárceles en Perú en siete meses, como el Cecot de Bukele?

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¿Por qué Keiko Fujimori quiere construir dos megacárceles en Perú en siete meses, como el Cecot de Bukele?

La presidente de Perú, Keiko Fujimori, busca construir dos megacárceles tomando como referencia el modelo penitenciario del Cecot salvadoreño.

Valery Velásquez

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AME1376. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 29/10/2026.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, habla durante una rueda de prensa luego de su reunión con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, este jueves en la Casa Presidencial, en San Salvador (El Salvador). Bukele y Fujimori firmaron un acuerdo para la cooperación en temas de seguridad, salud, infraestructura, educación, comercio y economía. EFE/ Rodrigo Sura

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, afirmó que espera construir dis megacárceles que sigan el modelo del Cecot en El Salvador. (Fotografía Prensa Libre:EFE)

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, afirmó que espera construir dos megacárceles en su país en un plazo de siete meses, el mismo tiempo que tomó edificar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

La mandataria hizo el anuncio este viernes 30 de octubre, durante una conferencia de prensa en su visita oficial a El Salvador y su reunión con el presidente Nayib Bukele.

Dos nuevos penales y seis obras pendientes

“Las megacárceles que serán construidas en nuestro país pueden hacerse a esta misma velocidad”, declaró Fujimori. Añadió que el cumplimiento del plazo dependerá de “la decisión política y de los presupuestos”, que, según indicó, ya están contemplados para el próximo año.

La mandataria explicó que Perú tiene seis proyectos penitenciarios paralizados que su gobierno pretende reactivar. Además, anunció la construcción de dos nuevos penales: uno destinado a delincuentes de alta peligrosidad y otro para internos comunes, que contará con talleres de trabajo.

El anuncio se produjo después de que Fujimori recorriera las instalaciones del Cecot, ubicado en Tecoluca, El Salvador, y se reuniera con Bukele.

Durante la visita, conoció las áreas de control e inspección de internos y la sala de armería, como parte de su interés por conocer el modelo penitenciario salvadoreño y evaluar qué medidas podrían aplicarse en Perú.

*Con información de EFE

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Valery Velásquez

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