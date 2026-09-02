Por qué las autoridades de Roma declararon como “zona roja” el histórico Coliseo

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Por qué las autoridades de Roma declararon como “zona roja” el histórico Coliseo

Funcionarios de Roma han declarado el histórico Coliseo como una "zona roja" y han desplegado más agentes de seguridad.

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Coliseo en Roma

Turistas se protegen del sol junto al Coliseo este viernes con altas temperaturas en Roma. (Foto Prensa Libre: EFE)

Ante numerosos hechos de inseguridad, los funcionarios de Roma habrían declarado como "zona roja" los alrededores del histórico coliseo.

De acuerdo a un reciente artículo de CNN, se trata de un esfuerzo por parte de las autoridades para desplegar seguridad adicional para proteger a los residentes como a turistas.

El medio detalla que la medida permanecerá vigente hasta el 24 de diciembre de este año, y las autoridades han dicho que esto se debe a "numerosos delitos depredadores y tráfico de drogas".

CNN detalla que, en el mes de julio, un grupo de aproximadamente 50 jóvenes dejaron a varios policías heridos luego de un ataque que habría involucrado fuegos artificiales.

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Esta nueva medida de seguridad implica una mayor presencia de elementos de seguridad las 24 horas del día.

CNN obtuvo las declaraciones de un turista el pasado 1 de septiembre, en donde afirmó que, a pesar de que la seguridad en el coliseo es estricta, vio cómo una mujer fue víctima de un ladrón o "carterista".

"Nos dijeron en el hotel que no viniéramos aquí en la noche, así que mejor evitamos esa área", señaló el turista.

A pesar de que el coliseo ha recibido numerosas mejoras a nivel de infraestructura, CNN afirma que esto podría, incluso, impulsar los casos delictivos dentro del coliseo.

Lea también: Lleno de jarrones en buen estado: descubren un barco romano del siglo II antes de Cristo en el fondo del mar en Italia

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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