Por qué las autoridades de Roma declararon como “zona roja” el histórico Coliseo

Ante numerosos hechos de inseguridad, los funcionarios de Roma habrían declarado como "zona roja" los alrededores del histórico coliseo.

De acuerdo a un reciente artículo de CNN, se trata de un esfuerzo por parte de las autoridades para desplegar seguridad adicional para proteger a los residentes como a turistas.

El medio detalla que la medida permanecerá vigente hasta el 24 de diciembre de este año, y las autoridades han dicho que esto se debe a "numerosos delitos depredadores y tráfico de drogas".

CNN detalla que, en el mes de julio, un grupo de aproximadamente 50 jóvenes dejaron a varios policías heridos luego de un ataque que habría involucrado fuegos artificiales.

Esta nueva medida de seguridad implica una mayor presencia de elementos de seguridad las 24 horas del día.

CNN obtuvo las declaraciones de un turista el pasado 1 de septiembre, en donde afirmó que, a pesar de que la seguridad en el coliseo es estricta, vio cómo una mujer fue víctima de un ladrón o "carterista".

"Nos dijeron en el hotel que no viniéramos aquí en la noche, así que mejor evitamos esa área", señaló el turista.

A pesar de que el coliseo ha recibido numerosas mejoras a nivel de infraestructura, CNN afirma que esto podría, incluso, impulsar los casos delictivos dentro del coliseo.

Roma declara "zona roja" de seguridad alrededor del Coliseo para proteger a los turistas ante incidentes de delitos violentos https://t.co/WXkqPVUQiu — CNN en Español (@CNNEE) September 2, 2026

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