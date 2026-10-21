¿Por qué un impuesto en California podría obligar a Mark Zuckerberg a mudarse y vender acciones de Meta?

El fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, evalúa trasladarse de su residencia en California si los votantes aprueban la llamada "Proposición 40 de California", un nuevo impuesto dirigido a las grandes fortunas que se decidirá en las urnas el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos.

Según un documento oficial entregado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés), esta ley obligaría a Zuckerberg a pagar una cifra multimillonaria por sus acciones, por lo que el empresario considera mudarse a otro lugar para proteger su patrimonio.

Según el informe, Zuckerberg cobra un salario de un dólar al año desde el 2013 y no recibe pagos adicionales, por lo que un impuesto alto lo obligaría a vender la mayor parte de sus acciones o a pedir préstamos y dejar las acciones como garantía.

Para evitar que pierda el control de la compañía, un comité especial de Meta decidió crear nuevas acciones sin derecho a voto que se entregarán como dividendos, con lo cual Zuckerberg mantendría el control absoluto de las decisiones.

El comité especial recordó las "dificultades" que enfrentó la empresa durante la pandemia del covid-19, cuando Zuckerberg no pudo "estar físicamente" con el equipo directivo, una situación que la organización busca evitar para no comprometer su liderazgo.

Por qué el impuesto pone en riesgo el control accionario

La presión fiscal del estado representa una amenaza directa para la estructura de poder de la compañía tecnológica. Al 1 de octubre del 2026, Zuckerberg ostenta el 60.6% del poder de voto en Meta, una cifra que podría reducirse drásticamente a corto o mediano plazo.

El informe advierte que una de las razones principales por las cuales ese porcentaje se reduciría al 50% es que el impuesto "lo obligaría a vender acciones o, al menos, a obtener préstamos utilizándolas como garantía". De esta manera, la votación del próximo mes no solo definirá el futuro fiscal de California, sino también el control de una de las empresas de redes sociales más grandes del mundo.

El conglomerado Meta,advirtió sobre las repercusiones financieras y operativas que enfrentaría si su fundador si traslada su residencia fuera de California. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

*Con información de EFE