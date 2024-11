¿Puede Donald Trump volver a postularse en las elecciones presidenciales de EE.UU en 2028?

El republicano Donald John Trump derrotó a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2024 y se convirtió en el primer presidente que logró ganar un segundo mandato no consecutivo desde Groger Cleveland en 1897, hace 127 años.

Trump ganó las primeras elecciones presidenciales en las que participó, cuando derrotó a Hillary Clinton en 2016. Desafortunadamente para él, terminaría perdiendo la oportunidad de ser reelecto en las elecciones de 2020, tras caer ante Joe Biden por más de 8 millones de votos.

La tercera sería la vencida para el empresario multimillonario nacido en Nueva York, y cuatro años después de haber entregado el poder de la Casa Blanca, el magnate se convertirá en el mandatario del país norteamericano por segunda vez en su corta pero exitosa carrera en la política.

Ante esta situación, la población estadounidense e internacional comenzó a preguntarse por el "posible" tercer mandato de Trump en Estados Unidos, por lo que surgieron dudas sobre los límites de los presidentes estadounidenses: ¿Podrá postularse para las elecciones en 2028?

Para mala fortuna de Donald Trump, las elecciones presidenciales de 2024 fueron las últimas de su carrera, ya que el Gobierno de Estados Unidos no permite que nadie se pueda convertir en el presidente estadounidense en tres ocasiones distintas.

En toda la historia de la nación norteamericana, solamente una persona ha logrado servir más de dos mandatos como presidente, y ese fue Franklin D. Roosevelt, quien se convirtió en el mandatario con más años en el cargo, sumando 12 años desde 1933 hasta 1945.

El tercer periodo de Franklin generó controversia, ya que según el Centro Nacional de la Constitución, George Washington había sentado un precedente de únicamente dos mandatos por presidente, por lo que algunos vieron a Roosevelt como una amenaza a la democracia.

En 1946, con Harry Truman como mandatario, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la enmienda número 22, en donde se estableció por primera vez un límite oficial en el país norteamericano: "Ninguna persona podrá ser elegida más de dos veces para el cargo de presidente".



De acuerdo con la división de noticias CBS News, Trump ha hecho una serie de comentarios sobre los límites del mandato y su tiempo en el cargo, llegando a un punto en donde dijo públicamente que los estadounidenses "ya no tendrían que votar" si era elegido para el cargo en 2024.

Algunos ciudadanos estadounidenses percibieron los comentarios del republicano como una amenaza, y los expertos consideran que Trump "seguramente pondrá resistencia" para no dejar el cargo presidencial cuando su segundo mandato finalice a principios de 2029.

