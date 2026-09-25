Internacional
¿Qué es una tormenta nor’easter y cómo está golpeando el noreste de EE. UU.?
Un fenómeno costero inusual amenaza a más de 40 millones de personas en EE. UU.
Foto de referencia. Tormenta nor'easter suele traer consigo vientos intensos capaces de dañar el tendido eléctrico y dejar a miles de usuarios sin servicio en la franja costera del noreste de EE. UU.(Foto Prensa Libre: Shutterstock)
El fenómeno conocido como "nor'easter", un ciclón extratropical formado en el Atlántico Norte occidental, puede traer "inundaciones costeras, corrientes de resaca, fuertes ráfagas de viento y lluvias intensas", advirtió este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
Es llamado así debido a la dirección de donde provienen sus vientos implacables, que se intensifica a medida que avanza lentamente a unos 480 kilómetros de la costa noreste. Un reporte de EFE indica que este desplazamiento lento permite que el sistema azote la región durante un período prolongado con fuertes vientos, lluvias intensas e inundaciones costeras.
Características del fenómeno
Según informe de CNN, estás son características importantes del fenómeno:
- El sistema recibe el nombre de nor'easter debido a la dirección de sus vientos persistentes y destructivos.
- La tormenta avanza lentamente cerca de la costa hasta el lunes 28 de septiembre, lo que provoca acumulaciones de lluvia de 50 milímetros o más que pueden saturar el suelo y generar inundaciones urbanas.
Impactos principales en la región afectada
- Población en riesgo: Más de 40 millones de personas sienten los efectos de la tormenta desde Boston hasta el área metropolitana de Nueva York, Nueva Jersey y la región del Atlántico Medio.
- Vientos y cortes eléctricos: Las ráfagas podrían alcanzar hasta 80 km/h en el área metropolitana de Nueva York y superar los 110 km/h cerca de Boston, una intensidad suficiente para derribar árboles con follaje y provocar cortes generalizados de electricidad.
- Inundaciones costeras: Las mareas altas, agravadas por la luna llena del sábado, impulsan el agua del océano hacia comunidades y carreteras con anegamientos de hasta 90 centímetros en zonas cercanas al agua en Nueva York y daños en la carretera 12 en los Outer Banks de Carolina del Norte.
Medidas de emergencia y afectaciones cotidianas
- Declaratorias de emergencia: Gobernadores y alcaldes de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Boston han declarado estados de emergencia y activado centros de operaciones.
- Cancelaciones masivas: Se han cancelado o reprogramado eventos importantes, como los conciertos de Ed Sheeran y AC/DC, los festivales de música Oceans Calling, All Things Go y Global Citizen, así como partidos de béisbol de los Red Sox.
- Transporte y avisos: Las principales aerolíneas eliminaron cargos por cambios de reserva, la autoridad de transporte suspendió los servicios de ferry y las autoridades emitieron avisos de viaje para advertir a la población.