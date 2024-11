¿Qué guatemaltecos compiten en las otras elecciones en Estados Unidos 2024 este 5 de noviembre?

Los votantes estadounidenses decidirán el martes 5 de noviembre quién tomará el control de la Casa Blanca, pero también están en juego un nuevo Congreso, donde compiten tres guatemaltecos por un espacio en la Cámara de Representantes con el partido Demócrata de la vicepresidenta Kamala Harris y el Republicano del expresidente Donal Trump.

Además de elegir al presidente, millones de electores estadounidenses decidirán la suerte de una parte de los legisladores de las dos cámaras del Congreso: la Cámara de Representantes y el Senado.

Cámara de Representantes: los 435 escaños se renovarán, por un mandato de dos años, por distrito electoral. Los republicanos dominan la Cámara Baja por un estrecho margen, pero tras la retirada de Joe Biden de la carrera por la Casa Blanca en favor de Harris, los demócratas esperan una reactivación del entusiasmo sinónimo de reconquista.

Es allí donde dos guatemaltecas buscan reelegirse en el cargo y un guatemalteco participa para optar a un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Se trata de las demócratas Delia Ramírez, representante al tercer distrito del Congreso de Illinois, y Norma Torres, quien representa al Distrito Congresional 35 de California, así mismo, participa el republicano MV Mendoza como representante de quinto distrito del Congreso de Luisiana, según publica el sitio ballotpedia.

Perfiles

Delia Ramírez

Delia Ramírez, integrante del Partido Demócrata, es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y representa al tercer distrito del Congreso de Illinois.

Asumió el cargo el 3 de enero de 2023 y su mandato finaliza el 3 de enero de 2025.

Ramírez se postula para la reelección a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y está en la boleta electoral de las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024.

Avanzó desde las primarias demócratas del 19 de marzo de 2024.

Delia Ramírez, de origen guatemalteco, nació y vive en Chicago, Illinois. Obtuvo una licenciatura en estudios de justicia de la Universidad Northeastern Illinois.

Su experiencia profesional incluye trabajar como administradora de servicios sociales, organizadora comunitaria y defensora de políticas.

Ramírez cofundó Justice for Our Neighbors (JFON) y se desempeñó como directora ejecutiva del Center for Changing Lives y presidenta de la junta directiva de la Latin United Community Housing Association (LUCHA) y la Logan Square Neighborhood Association (LSNA).

Norma Torres

Norma Torres, integrante del Partido Demócrata, es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, representando al Distrito Congresional 35 de California.

Asumió el cargo el 3 de enero de 2015. Su mandato actual finaliza el 3 de enero de 2025.

Torres se postula para la reelección a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para representar al Distrito Congresional 35 de California. Está en la boleta electoral en las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024. Avanzó desde las primarias del 5 de marzo de 2024.

Torres emigró a los Estados Unidos desde Guatemala y trabajó como despachador del 911 con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) durante 17 años.

Torres fue miembro del Local #3090 de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales, y fue voluntario de la Organización Estadounidense de Futbol Juvenil, el Programa Big Sisters, los Boy Scouts y el Centro de Prevención del Suicidio.

2015-Presente: Representante de los Estados Unidos por el Distrito 35 del Congreso de California

2013-2014: Senado del estado de California

2008-2013: Asamblea del Estado de California

2012: Se graduó del Colegio Nacional del Trabajo con una licenciatura.

2006-2008: Alcaldesa de Pomona, California

2000-2006: Concejo Municipal de Pomona, California

M.V. "Vinny" Mendoza

M.V. "Vinny" Mendoza, integrante del Partido Republicano, también es conocido como Vinny, se postula para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para representar al quinto distrito del Congreso de Luisiana . Está en la boleta electoral para las primarias del 5 de noviembre de 2024.

M. V. "Vinny" Mendoza nació en Guatemala y sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 1978 a 1998.

Obtuvo un diploma de escuela secundaria de Bladensburg Senior High School, un título asociado del Community College of the Air Force en 1996, una licenciatura de la Saint Leo University en 1989 y una maestría y doctorado de la La Salle University en 1998.

Mendoza comenzó a trabajar como agricultor orgánico certificado por el USDA en 2008. Su experiencia profesional incluye trabajar con el Departamento de Ciencias de los Alimentos de la Universidad Estatal de Luisiana en relación con plantas comestibles antivirales.

También fue profesor adjunto en el Campus del Lejano Oriente de la Central Texas University en Tokio, Japón, donde implementó el programa de gestión de hoteles y restaurantes.