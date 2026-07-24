Qué se sabe de la tormenta tropical Genevieve: ubicación, trayectoria y pronóstico del NHC

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE. UU. informó que la tormenta tropical Genevieve se formó la tarde de este viernes 24 de julio en el océano Pacífico y dio detalles de su ubicación y trayectoria.

De acuerdo con el reporte del NHC, a las 17 horas (hora de Miami), Genevieve se ubicaba a 945 kilómetros de Zihuatanejo, Guerrero, México, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden hasta 75 kilómetros.

El informe añade que la tormenta tropical se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad cercana a los 20 kilómetros por hora. Además, se pronostica que se fortalecerá significativamente en los próximos días, al punto de que podría alcanzar la categoría de huracán durante el fin de semana.

El NHC no prevé que Genevieve toque tierra. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México informó que el sistema no representa peligro para ese país debido a su distancia y trayectoria.

Hasta el momento, no se han emitido advertencias ni alertas para algún territorio que pueda verse afectado por el paso de Genevieve.

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