¿Qué se sabe de “Nadine” y “Óscar”? Nuevas amenazas en la temporada de huracanes

Este 2024, la temporada de huracanes ha tenido una actividad notoria, con hasta 13 tormentas nombradas han sido registradas hasta ahora.

La temporada de huracanes se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, por lo que aún quedan siete semanas para que hayan más desarrollos.

Los meses de agosto y septiembre suelen tener mayor actividad; a diferencia de octubre a noviembre, que si bien, se han registrado actividades importantes, no suelen tener mayor intensidad.

Con respecto a la reciente actividad de los huracanes Helene y Milton, estos eventos han causado daños significativos en sus trayectorias. Milton, en particular, fue categorizado como un evento catastrófico.

Los expertos actualmente han estado monitoreando dos sistemas de baja presión que tienen el potencial de desarrollarse en las siguientes semanas, denominados Nadine y Óscar.

Uno de estos sistemas se encuentra en el Caribe, mientras que el otro está ubicado frente a la costa de África, según reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y AccuWeather.

Con forme los sistemas en desarrollo siguen vigilados, la atención se centra en como evolucionan Nadine y Óscar; las proyecciones indican que podrían presentar un riesgo potencial para la región del Caribe y la costa de Estados Unidos.

Mon 10/14 8am EDT: #AL94 has a chance of developing into a tropical depression as it approaches, or moves near the northern #LeewardIslands late this week. pic.twitter.com/1aFZ3ykENk