¿Quién es Goldy Brar, el cabecilla criminal por el que el FBI ofrece una recompensa de US$1 millón?

Satinderjeet Singh, alias “Goldy Brar”, es uno de los fugitivos más buscados a escala internacional, luego de haber sido señalado como cabecilla en Norteamérica de la organización criminal Lawrence Bishnoi, un grupo transnacional con nexos en la India.

El FBI ha alertado de que este individuo opera principalmente en California, Estados Unidos, y en diversas regiones de Canadá, y ha advertido a la ciudadanía que se le debe considerar armado y extremadamente peligroso debido a la gravedad de los delitos que se le imputan.

Según un reporte de Infobae, ante la peligrosidad de sus operaciones, el FBI anunció una recompensa de US$1 millón por cualquier información que conduzca directamente a su captura y lo añadió formalmente a su lista de “los diez fugitivos más buscados”. Los señalamientos en su contra son resultado de la “Operación Hardball”, una ofensiva de las autoridades estadounidenses que derivó en acusaciones formales contra 37 personas vinculadas a redes del crimen organizado transnacional.

Patrick Grandy, subdirector de la oficina del FBI en Los Ángeles, recalcó que la captura de Singh representa una prioridad para la agencia.

Las acusaciones presentadas contra Singh ante un tribunal federal de Los Ángeles incluyen cargos por violaciones a la Ley RICO (Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión), conspiración para distribuir y poseer sustancias controladas, secuestro y extorsión. De acuerdo con las investigaciones, la banda que encabeza ha estado detrás de múltiples asesinatos selectivos en Estados Unidos y Canadá, incluido el de una destacada figura política y religiosa, además de una serie de tiroteos, homicidios y agresiones, así como tráfico de armas y narcóticos.

¿Cuáles son los nexos con la India?

Según la Agencia Nacional de Investigación de la India (NIA, en inglés), los nexos con ese país son los siguientes: