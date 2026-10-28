¿Quiénes son “La Patrona” y “Pau”? Los mexicanos capturados en Colombia por alianzas con el Cártel Jalisco y el Clan del Golfo

En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y el FBI denominada “Lanza Roja”, fueron capturados en la ciudad de Barranquilla, dos ciudadanos mexicanos identificados bajo los alias de “La Patrona” y “Pau”.

Los detenidos son señalados de ser los principales operadores encargados de articular la alianza criminal entre el Clan del Golfo y el mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La información fue confirmada por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta oficial de la red social X: "En Barranquilla capturamos, en una operación conjunta de nuestra Policía Nacional y el FBI, a alias La Patrona y alias Pau, dos ciudadanos mexicanos señalados de articular la alianza criminal entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo", mencionó el gobernante este miércoles 28 de octubre.

¡VAMOS DETRÁS DE TODOS LOS ENLACES DEL NARCOTERRORISMO INTERNACIONAL! En Barranquilla capturamos, en una operación conjunta de nuestra Policía Nacional y el FBI, a alias ‘La Patrona’ y alias ‘Pau’, dos ciudadanos mexicanos señalados de articular la alianza criminal entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo. La operación ‘Lanza Roja’ neutralizó, además, el envío de UNA TONELADA DE COCAÍNA hacia Estados Unidos y golpeó una red de bandidos que utilizaba a Costa Rica como plataforma para distribuir droga en América y Europa. NO HABRÁ ESCONDITE NI TREGUA PARA QUIENES PRETENDAN SEGUIR GANANDO PLATA ENVENENANDO GENTE. Los voy a perseguir hasta el último eslabón de sus estructuras criminales. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 28, 2026

Además de las capturas, la ofensiva internacional logró frustrar el envío de una tonelada de cocaína que tenía como destino final los Estados Unidos y desarticuló una estructura que utilizaba a Costa Rica como plataforma de distribución de drogas hacia América y Europa.

"Vamos detrás de todos los enlaces del narcoterrorismo internacional", enfatizó el mandatario en su mensaje.

El operativo debilita las operaciones del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y considerado la mayor organización criminal del país con cerca de 9,000 integrantes.

Por su parte, el CJNG, es uno de los grupos mexicanos catalogado por el Gobierno de Estados Unidos como organización terrorista.

*Con información de EFE