La sorprendente votación del Reino Unido para abandonar la Unión Europea en el 2016 y el amargo divorcio que le siguió se habían convertido en un tema tabú en la política británica: lo único más tóxico que el Brexit era hablar de reabrir la disputa, incluso para aquellos que se oponían a él.

Pero el descontento público, la economía estancada y el orden mundial trastocado por el presidente Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, hacen que lamentar el Brexit ya no sea un tema tabú. Está en marcha un esfuerzo serio para restablecer los lazos con la UE previos al Brexit, y está cobrando impulso. Según los analistas políticos, una futura reincorporación plena a la UE ya no es impensable.

El primer ministro Andy Burnham viajó a Bruselas el viernes y alcanzó el acuerdo más concreto para revertir la separación desde el 2016, haciendo caso omiso de las advertencias de los líderes del Partido Conservador y de Reform UK de que Gran Bretaña ya ha tenido suficientes disputas sobre el Brexit.

El acuerdo es modesto. Gran Bretaña se alineará con las normas de seguridad alimentaria de la UE, eliminando muchos de los controles fronterizos que han frenado las exportaciones de alimentos desde el Brexit. Ambas partes vincularán sus mercados de carbono, protegiendo a los fabricantes británicos del nuevo impuesto del bloque sobre las importaciones con alto contenido de carbono.

El acuerdo permitirá a jóvenes británicos y europeos vivir y trabajar en los países de la otra parte durante un máximo de tres años. Las conversaciones sobre cuánto deberán pagar de matrícula los estudiantes de intercambio continuarán, según anunciaron Burnham y los líderes de la UE en la conferencia de prensa posterior a la cumbre.

"Hoy ponemos fin a una década de desorientación y división, reconectando con viejos amigos y construyendo una relación mucho más constructiva con nuestros vecinos más cercanos y nuestro mercado más grande", dijo Burnham.

Promete que habrá más novedades. Burnham ha descrito estos acuerdos como solo el comienzo de un debate nacional sobre el futuro de Gran Bretaña en Europa, con opciones que incluyen llegar "hasta el final" y reingresar formalmente en la UE.

Crece el apoyo a una posible reincorporación

Burnham ha dicho que le gustaría ver a Gran Bretaña reincorporarse a la UE durante su vida. Algunos dirigentes destacados del Partido Laborista están dispuestos a avanzar más rápido. El miércoles, el legislador laborista y ex viceprimer ministro David Lammy propuso incluir el compromiso de reincorporarse a la UE en el programa oficial del partido antes de las próximas elecciones.

Peter Kyle, exministro de Negocios y Comercio que a principios de este año había desaconsejado reabrir el debate, ahora afirma que Burnham debería hacer campaña para que el próximo Gobierno someta a votación un referendo sobre la reincorporación.

El Partido Laborista está llegando rápidamente a la conclusión de que hablar de reincorporarse a la UE ya no representa un riesgo político, a medida que las encuestas muestran un creciente arrepentimiento por el Brexit, según analistas políticos. Desde el 2022, la mayoría de los encuestados en los sondeos de seguimiento de YouGov ha afirmado que abandonar la UE fue un error.

"La clase política británica se está poniendo al día con el resto del país", afirmó Mark Leonard, director del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que encargó este año su propia encuesta entre británicos, según la cual el 75% quiere vínculos más estrechos y el 33% elegiría la plena adhesión como su opción preferida.

"Las encuestas de opinión dejan claro que existe una percepción consolidada en todo el país de que el Brexit ha sido perjudicial para Gran Bretaña".

El balance económico ha sido duro. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica estimó que, para el 2025, el Brexit había reducido el producto interno bruto per cápita británico hasta un 8% y la inversión hasta un 18%.

Desde hace años, las organizaciones empresariales han pedido restablecer los vínculos con la UE para reducir los controles fronterizos, los trámites aduaneros y las regulaciones duplicadas que han dificultado las exportaciones desde el 2021.

Pero los partidarios del Brexit se han resistido firmemente a cualquier intento de revertir el resultado de un referendo aprobado por el 52% frente al 48%. Y aunque el apoyo a renovar los vínculos con Europa ha aumentado considerablemente, disminuye cuando se pregunta a los británicos sobre posibles concesiones, como adoptar el euro o flexibilizar los requisitos de entrada, cuestiones que exigirían negociaciones difíciles con Bruselas.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, uno de los principales impulsores del Brexit, afirmó que las medidas de Burnham para restablecer los vínculos constituían una "traición total" a los votantes. La líder conservadora Kemi Badenoch dijo que los dirigentes laboristas nos están "haciendo retroceder", y el ex primer ministro Boris Johnson calificó de "locura" reabrir el debate.

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Pero el panorama político ha cambiado, afirmó Tim Bale, profesor de Política de la Universidad Queen Mary de Londres.

A medida que el Brexit se ha convertido en el statu quo, sus impulsores ahora deben asumir sus impopulares consecuencias, dijo Bale. Unos 6 millones de británicos han muerto en la década transcurrida desde el referendo, y las encuestas muestran que los votantes más jóvenes tienden a ser considerablemente más favorables a Europa.

Como el partido Reform UK de Farage ha caído en las encuestas en los últimos meses, Burnham podría ver una oportunidad para destacar el Brexit como una forma de recuperar a los votantes liberales que se habían alejado del Partido Laborista.

"Nos habíamos acostumbrado a la idea de que cualquier asunto relacionado con el Brexit favorecía a Farage. Esa lógica ahora se ha invertido", dijo Bale.

Un contexto internacional diferente

A medida que la situación política ha cambiado, también lo han hecho las condiciones internacionales. El Brexit se aprobó cuando los aranceles eran bajos y las expectativas de obtener lucrativos acuerdos bilaterales de libre comercio con Estados Unidos y China eran altas. Europa estaba en gran medida libre de guerras.

Ahora, Rusia ha lanzado una invasión a gran escala de Ucrania, lo que ha obligado a la UE a reorientarse hacia el gasto en defensa y la cooperación en materia de seguridad. Trump ha desestabilizado la OTAN, impuesto aranceles y debilitado la confianza europea y británica en Estados Unidos como socio transatlántico sólido.

Según Leonard, los votantes a favor del Brexit obtuvieron menos estabilidad, prosperidad y seguridad, en lugar de más.

"Debido a esta discrepancia entre lo que querían los votantes partidarios de abandonar la UE y lo que recibieron, varias personas ahora tienen una visión diferente de la relación con Europa cuando miran hacia el futuro", dijo Leonard.

Los gobiernos de ambas partes ven nuevos motivos para estrechar sus lazos. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, declaró el jueves que, al profundizar la cooperación, "podemos fortalecer nuestra capacidad para afrontar los retos de nuestro tiempo, reforzar nuestra resiliencia y promover la seguridad y la estabilidad en Europa y más allá".

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Pero la reincorporación plena no sería rápida ni sencilla. Los británicos querrán conservar la libra como moneda y mantenerse al margen del espacio Schengen, donde se puede viajar entre los países miembros sin controles fronterizos habituales. Es improbable que Bruselas tolere que el Reino Unido elija unas políticas de la UE y descarte otras, y los diplomáticos temen en privado que Gran Bretaña pronto alcance el límite de su enfoque gradual para ampliar los vínculos con el bloque.

Pero los analistas afirman que un acuerdo de reincorporación no es imposible. La economía británica representa aproximadamente una quinta parte de la de la UE, un atractivo importante para un bloque que busca fortalecerse frente a Washington y Pekín, y además cuenta con uno de los mayores presupuestos de defensa del continente. Otros miembros de la UE tienen excepciones: Dinamarca, por ejemplo, no adoptó el euro, e Irlanda está fuera del espacio Schengen.

Quienes desean revertir aún más las consecuencias del Brexit ven con esperanza el acuerdo anunciado el viernes.

"Esto demuestra que una relación más estrecha puede ser beneficiosa para ambas partes", dijo Leonard.