Rusia reclutó a adolescentes ucranianos para cometer ataques a cambio de dinero

Yaroslav Suzanskyi tenía 16 años cuando vio en la aplicación de mensajería Telegram un anuncio que ofrecía “dinero fácil”, unos US$165, por hacer un trabajo ocasional. Resultó ser una oferta para cometer un sabotaje: a Suzanskyi le pagaron para incendiar un gabinete de relés ferroviarios.

Ahora, a los 18 años, Suzanskyi está recluido en una colonia correccional juvenil, a la vez autor y víctima de una faceta oculta de la guerra de Rusia contra Ucrania: el reclutamiento de jóvenes vulnerables para atacar a su propio país. Es uno de los ocho internos de Kremenchuk —de una población de 72— condenados por delitos contra la seguridad nacional o la seguridad pública vinculados con Rusia.

Muchos de los adolescentes reclutados por Rusia viven en la pobreza y son atraídos para traicionar a Ucrania con ofertas de dinero relativamente pequeñas, según las autoridades.

Después de incendiar el equipo ferroviario, Suzanskyi recibió una oferta mayor relacionada con un explosivo: 60 mil grivnas, unos US$1,430. Un hombre al que Suzanskyi conocía como Artem lo envió a un hotel en las afueras de Kyiv, donde dejaron dos mochilas frente a su habitación. Una contenía ropa militar; la otra, una caja envuelta con cinta adhesiva y cables que Suzanskyi creyó que era un inhibidor de señal, pero que después supo que era un artefacto explosivo.

Luego lo enviaron en taxi a una biblioteca. Agentes de inteligencia ucranianos lo interceptaron allí antes de que pudiera completar el encargo.

“Esos 60 mil se convirtieron en cinco años”, dijo Suzanskyi.

Suzanskyi tenía 13 años cuando comenzó la invasión rusa a gran escala. Su padre y su padrastro fueron reclutados, lo que dejó a su madre a cargo del sustento de tres hijos. Un error burocrático suspendió los pagos de asistencia para los niños y la familia comenzó a atrasarse en sus cuentas, dijo. Él empezó a aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar.

En diciembre del 2024, cuando se acercaban el cumpleaños de su hermano menor y las fiestas de invierno, Suzanskyi dijo que solo tenía 200 grivnas, unos US$5. Fue entonces cuando respondió al anuncio de Telegram.

En toda Ucrania, 13 adolescentes cumplen condenas por casos relacionados con Rusia, entre ellos cinco mujeres, según el Ministerio de Justicia. En total, más de 300 jóvenes han sido detenidos por cargos similares, dijeron funcionarios. Algunos recibieron libertad condicional, mientras otros continúan bajo investigación.

Un informe publicado el año pasado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló “un aumento de denuncias creíbles” de que Rusia utilizó a niños ucranianos en territorio controlado por el Gobierno para efectuar labores de vigilancia y transmitir información sobre las fuerzas armadas ucranianas, o para cometer sabotajes e incendios contra objetivos militares o bienes públicos relacionados con estos.

Rusia niega las acusaciones y ha responsabilizado a los servicios de inteligencia ucranianos de reclutar a menores rusos para cometer actos de sabotaje en Rusia.

Oleksii Babakov, ahora de 17 años, pasó unos ocho meses bajo ocupación rusa en Vovchansk, en la frontera con Rusia, donde vivía bajo cuidado de una familia de acogida. Cuando tenía 15 años, sus tutores lo ayudaron a llegar a Kharkiv y, finalmente, a trasladarse a Polonia. Fue entonces cuando vio en Telegram un anuncio que prometía dinero fácil.

A Babakov le pidieron reclutar a otros jóvenes y ponerlos en contacto con un encargado. Uno de ellos fue Vikentii, ahora también de 17 años, amigo de Babakov desde que ambos estudiaban en un cuerpo de cadetes en Kharkiv en el 2022.

Vikentii habló con la condición de ser identificado únicamente por su nombre debido al temor de ser objeto de represalias. Babakov le dijo que podía ganar hasta US$3 mil al mes.

Al principio, dijo Vikentii, creyó que únicamente tendría que fabricar artefactos explosivos. Después supo que también esperaban que colocara uno. Tenía 15 años.

Dejó el artefacto en un basurero frente a una estación de Policía en Kharkiv y se marchó.

“Cuando hice explotar la bomba, comprendí que había hecho algo realmente malo”, dijo.

Más tarde vio una noticia que indicaba que nadie había resultado herido.

“Sentí alivio”, dijo. “Había ocurrido un ataque terrorista, pero nadie resultó herido”.

Desde Polonia, Babakov vio noticias sobre personas que había reclutado. Una era Vikentii. Otra era una adolescente de 15 años que dejó un artefacto explosivo frente a otra estación de Policía. Nadie resultó herido en esa explosión tampoco.

Las autoridades ucranianas localizaron a Babakov en Polonia y fue deportado a Ucrania. Él y Vikentii volvieron a encontrarse en un centro de detención preventiva y ahora cumplen sus condenas juntos en Kremenchuk.

Vikentii fue declarado culpable de cometer un acto terrorista y condenado a tres años de prisión. Babakov fue condenado a cuatro años por incitar y colaborar en un ataque terrorista.

Maksym Parshyn, de 17 años, es de Slovyansk, en la región oriental de Donetsk que el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere que Ucrania entregue.

Yevhen Pikalov, viceministro de Justicia de Ucrania, afirma que los jóvenes detenidos por casos vinculados con Rusia actuaron motivados por el dinero y no por traición. (Foto Prensa Libre: Serhiy Morgunov/The Washington Post)

La madre de Parshyn tiene esquizofrenia y su familia ha atravesado dificultades económicas. Parshyn dijo que empleadores legales se resistían a contratarlo porque era demasiado joven. Durante un tiempo, cargó leña y trabajó para centros de llamadas ilegales dedicados a estafar a personas en Rusia.

“Es muy fácil”, dijo Parshyn sobre encontrar trabajo en Telegram. “Escribes algo como ‘buscar trabajo’ y allí está todo”.

Parshyn aceptó US$300 de un contacto anónimo de Telegram, al que describió como un “encargado”, para incendiar un gabinete de relés ferroviarios. Al día siguiente, el mismo contacto le ofreció más dinero para incendiar vehículos utilizados por los encargados del reclutamiento militar. Parshyn dijo que se negó y bloqueó la cuenta.

Unas semanas después, sin embargo, aceptó otra oferta para pintar grafitis en una oficina de reclutamiento militar. Meses más tarde regresó a Telegram, donde un nuevo encargado le ofreció US$3 mil para incendiar una oficina de correos. Parshyn grabó mientras uno de sus amigos provocaba el incendio.

Parshyn dijo que no se dio cuenta hasta que fue detenido de que los servicios de inteligencia rusos utilizaban Telegram para reclutar a jóvenes ucranianos para este tipo de ataques. Pasó cerca de un año en prisión preventiva antes de ser condenado a cuatro años.

“Necesitaba dinero”, dijo Parshyn.

“Si no lo hubiera necesitado, no habría hecho nada de esto”.

Después de cumplir 18 años, los adolescentes pueden permanecer en Kremenchuk para continuar con su educación y rehabilitación hasta los 22, o pueden ser trasladados a instalaciones para adultos.

El viceministro de Justicia, Yevhen Pikalov, dijo que los jóvenes detenidos en Kremenchuk fueron motivados por el dinero, no por la traición.

“No lo hicieron con la intención de destruir el Estado ucraniano”, dijo Pikalov. “No lo hicieron porque amen a Rusia. US$500 en Telegram, eso es todo”.

En la colonia no se permiten teléfonos personales. El personal conserva las tarjetas SIM de los jóvenes y las llamadas y videollamadas se efectúan por medio de la institución.

El uso de computadoras y tabletas es supervisado y las redes sociales están bloqueadas. Durante su tiempo libre, los jóvenes practican deportes, leen, ven televisión o utilizan una PlayStation. El dinero enviado por sus familiares o ganado dentro del establecimiento puede gastarse en la tienda de la colonia.

En Kremenchuk, como en todas partes de Ucrania, la vida está ensombrecida por los ataques aéreos rusos.

Las ondas expansivas de ataques con misiles cercanos han dañado tres veces la colonia, pero los detenidos se encontraban en refugios y nadie resultó herido, según el personal. Las alertas aéreas interrumpen frecuentemente las clases en la escuela.

Cuando The Washington Post visitó el lugar el 20 de julio, una sala utilizada normalmente para tenis de mesa había sido preparada para el examen de admisión universitaria del día siguiente. En otra habitación aparecieron tableros de ajedrez y damas. Algunos jóvenes se sentaron a jugar mientras otros conversaban.

Una pregunta clave para todos ellos es: ¿qué viene después?

Pikalov dijo que determinar si un joven ha sido rehabilitado depende de los riesgos y necesidades de cada adolescente, y no del delito que haya cometido.

Babakov sueña con “comenzar desde cero”. Parshyn dijo que quiere abrazar a su familia cuando salga. Para Suzanskyi, ese siguiente paso ya comenzó. Inició estudios universitarios de Agronomía en línea.

Después de cumplir 18 años en junio, Suzanskyi decidió ser trasladado a una prisión de mediana seguridad para hombres adultos, más restrictiva, en lugar de permanecer en Kremenchuk.

“Para probar la vida adulta”, dijo, “y así definitivamente no querer volver a terminar en prisión”.

El 11 de agosto dejó Kremenchuk. Con tres años y medio de condena todavía por cumplir, lo que más le preocupa es qué podría ocurrir con su familia mientras se intensifican los ataques rusos.