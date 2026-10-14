Internacional
Simulacro de terremoto en California: qué busca el Great California ShakeOut y por qué es vital participar
California participa este 15 de octubre en un simulacro de terremoto para fortalecer la prevención y preparar a la población ante una emergencia sísmica.
Campaña de preparación y alerta temprana "Earthquake Warning California" para fomentar la cultura de prevención ante la vulnerabilidad sísmica en California. (Foto Prensa Libre: California Governor's Office of Emergency Services)
El estado de California participará este jueves 15 de octubre en el simulacro anual de terremoto, conocido como Great California ShakeOut. Oficinas, escuelas y hogares se sumarán a la iniciativa con el propósito de practicar cómo actuar de manera segura ante un sismo de gran magnitud.
Promovido por la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) y respaldado por agencias de gestión de emergencias, este ejercicio busca fomentar una cultura de prevención que reduzca el riesgo de lesiones y prepare a la población ante la alta vulnerabilidad sísmica del estado.
El simulacro responde a la necesidad de mantener a la ciudadanía preparada para afrontar temblores repentinos, debido a que California se encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica de Estados Unidos.
Según expertos en seguridad y reportes de medios informativos como Univisión, el ejercicio también busca evaluar la efectividad de los sistemas de respuesta comunitaria y familiar. Las autoridades enfatizan que "la preparación es la mejor herramienta" para mitigar los daños materiales y salvaguardar vidas humanas cuando ocurre un desastre natural de gran magnitud.
Recomendaciones clave
Durante el simulacro, programado para las 10.15 horas, hora de California, los participantes practicarán la técnica conocida internacionalmente como "agacharse, cubrirse y sujetarse" (Drop, Cover, and Hold On).
Los especialistas aconsejan buscar refugio debajo de un escritorio o una mesa resistente y protegerse la cabeza y el cuello, mientras se sujetan firmemente hasta que finalice el temblor.
También recomiendan apartarse de ventanas y vidrios en interiores, detenerse en un lugar seguro si se conduce un vehículo o protegerse con cojines si se está en cama, para evitar lesiones graves causadas por la caída de objetos o estructuras.