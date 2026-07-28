Terremoto de magnitud 7.1 sacude Japón: reportan decenas de heridos y viviendas colapsadas

Varias personas resultaron heridas este martes en el terremoto de magnitud 7.1 registrado en la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, según medios locales, mientras que las autoridades retiraron la alerta de tsunami emitida tras el sismo.

Aunque todavía no hay información oficial sobre heridos o fallecidos, la cadena de televisión pública NHK informó que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales tras el sismo en Kumamoto. La Policía de la prefectura indicó que trata de localizar a nueve personas cuyo paradero se desconoce.

Además, un centro comercial de la zona sufrió una explosión durante la tarde, aunque por el momento se desconoce si hubo heridos, y las autoridades tratan de determinar si hay personas atrapadas.

En imágenes publicadas por NHK se observa el centro comercial, ubicado en la localidad de Kashima, prefectura de Kumamoto, con parte de la pared desprendida y el tejado colapsado.

Según información de las autoridades citada por la cadena, al menos 12 viviendas colapsaron y cuatro personas permanecen atrapadas en la prefectura, donde se registró el nivel máximo de la escala sísmica japonesa, de siete niveles, que mide la intensidad del movimiento en la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

Además, se desataron siete incendios en toda la prefectura tras el temblor, al que siguió una serie de sismos de menor intensidad en la zona.

NHK mostró durante la tarde imágenes de viviendas y edificios colapsados, así como de carreteras dañadas en varios puntos de la región.

Miles de personas permanecen sin electricidad en la zona, y las autoridades han pedido a la población que permanezca alerta ante la posibilidad de que se produzcan nuevos temblores.

El sismo ocurrió a las 16.27 hora, y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad, bajo la prefectura de Kumamoto, situada en la isla japonesa de Kyushu, detalló la agencia.

En una rueda de prensa, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, advirtió de que pueden producirse sismos de la misma magnitud en la zona y pidió a la población permanecer alerta.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para resistir los temblores.