Terremoto de magnitud 7 en el Tíbet: qué se sabe de los muertos, heridos y daños en China

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Terremoto de magnitud 7 en el Tíbet: qué se sabe de los muertos, heridos y daños en China

Un terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet, China, y dejó al menos 16 muertos, 32 heridos y más de 300 casas derrumbadas, según autoridades locales.

EFE

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Foto de referencia. Un terremoto de magnitud 7 sacudió la región del Tíbet, en China, y dejó al menos 16 muertos, 32 heridos y cientos de viviendas destruidas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. Un terremoto de magnitud 7 sacudió la región del Tíbet, en China, y dejó al menos 16 muertos, 32 heridos y cientos de viviendas destruidas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Un terremoto de magnitud 7 que sacudió la región del Tíbet en China la noche de este jueves provocó la muerte de al menos 16 personas y causó 32 heridos, según recogió la agencia oficial de noticias Xinhua.

Citando autoridades locales, Xinhua reportó ya en la mañana del viernes que 11 de los heridos son graves mientras que más de 300 casas se derrumbaron por el fuerte sismo.

El epicentro del terremoto se situó a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, en la región autónoma del Tíbet, en el oeste de China, y a una profundidad de 18 kilómetros; la réplica más cercana se produjo a 193 kilómetros al noreste de la misma ciudad y la segunda a 219 kilómetros al este-noreste.

El temblor sucedió a las 16:33 horas GMT del jueves, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que también confirmó al menos seis réplicas con magnitudes entre 5,2 y 4,3.

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El sismo se sintió con fuerza en pueblos y aldeas fronterizas del condado de Zadoi, en la prefectura autónoma tibetana de Yushu, provincia de Qinghai, que limita con el condado de Baqing.

Según Xinhua, la Administración sismológica de China activó el Nivel II de respuesta nacional de emergencia para desastres sísmicos.

El Nivel II representa un tipo de alerta y asistencia inicial de gravedad dentro de una escala de cuatro niveles, siendo la IV la más baja y la I la más alta.

Imágenes de la emergencia en China

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