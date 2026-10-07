Torturas a estadounidenses: por qué Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían enfrentar nuevas acusaciones en EE. UU.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, enfrentan la posibilidad de nuevas acusaciones formales por presuntas torturas infligidas a ciudadanos estadounidenses en centros penitenciarios venezolanos, según informes de EFE y CNN.

Fiscales estadounidenses prevén presentar estos cargos, que se sumarían a los ya abiertos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. El expediente actual detalla cargos por conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas destructoras y narcoterrorismo contra el mandatario venezolano.

Antecedentes judiciales y situación de los detenidos

La nueva acusación se basa en el arresto de más de una docena de ciudadanos estadounidenses en prisiones de Venezuela durante el gobierno de Maduro, capturas que Estados Unidos considera ilegales. La medida judicial también podría involucrar a otras personas señaladas por los mismos abusos.

Los nuevos cargos podrían formalizarse este jueves, coincidiendo con la audiencia programada por el juez Alvin Hellerstein para evaluar la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Cilia Flores.

Los abogados de la exprimera dama argumentan que Cilia padece problemas cardiacos, los cuales se han incrementado durante los meses de reclusión en una unidad compartida con más de 40 reclusas, un entorno que consideran perjudicial para su tratamiento médico.