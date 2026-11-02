Imágenes impactantes de la tragedia en México: avioneta cae poco después de despegar y deja dos muertos

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Imágenes impactantes de la tragedia en México: avioneta cae poco después de despegar y deja dos muertos

Dos personas murieron al desplomarse una avioneta poco después de despegar del aeropuerto de Pachuca, en Hidalgo, México.

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MEX7981. PACHUCA (MÉXICO), 02/11/2026.- Integrantes de bomberos custodian la zona donde una avioneta se desplomó y se incendió dejando dos personas muertas, según reportes de medios locales, aunque las autoridades todavía no han confirmado el saldo, este lunes Pachuca (México). EFE/ David Martínez Pelcastre

Bomberos custodian la zona donde una avioneta se desplomó y se incendió dejando dos personas muertas, en Pachuca, México. Foto Prensa Libre: EFE)

Dos personas murieron este lunes al desplomarse una avioneta poco después de despegar de un aeropuerto de Pachuca, capital del estado mexicano de Hidalgo (centro), confirmó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La aeronave, una Cessna modelo 210 con matrícula XB-AZG, despegó a las 9.30 horas (15.30 GMT) con destino al Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, en el estado de Morelos, según informó la autoridad aeronáutica mexicana.

Un minuto después, a las 9.31 horas (15.31 GMT), la avioneta se precipitó a tierra durante la fase inicial de ascenso, aproximadamente a 500 metros de la cabecera 21 de la pista.

La aeronave, operada por Grupo Aeroespacial Avspace, impactó sobre la avenida Tezontle, en la colonia Venta Prieta, una zona urbana de Pachuca, donde después se incendió.

En el accidente murieron las dos personas que viajaban a bordo, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades.

El desplome provocó la movilización de elementos de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de seguridad, que acudieron al lugar para atender la emergencia y acordonar la zona.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron que la avioneta quedó partida en dos tras el impacto y sufrió daños considerables.

La AFAC informó que personal de la Comandancia del Aeropuerto de Pachuca se trasladó al lugar para efectuar las diligencias correspondientes y que ya comenzó una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias del accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las posibles causas del desplome.

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ACAN-EFE

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